Вночі на Полтавщині стався землетрус

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Сьогодні, 1 березня, о 2.22 (за київським часом) на Полтавщині стався землетрус. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень.

Епіцентром землетрусу був Решетилівський район, на глибині 10 кілометрів.

За класифікацією, цей землетрус відноситься до «ледве відчутних». Його могли відчувати люди, які перебували у спокійному стані у середині приміщення.

Крім того у Головному центрі спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень зазначили, що подібні за силою землетруси на території Полтавської області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них 14 січня 2023-го року з магнітудою 2,7 та 3 жовтня 2022-го року з магнітудою 3,4.

Нагадаємо, що торік, 23 липня о 21.42 (за київським часом) зареєстрували землетрус за 20 км на захід від Полтави магнітудою 2,6 (за шкалою Ріхтера) на глибині 7 км.