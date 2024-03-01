Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина

Вночі на Полтавщині стався землетрус

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 352

 
Епіцентром землетрусу був Решетилівський район, на глибині 10 кілометрів

Сьогодні, 1 березня, о 2.22 (за київським часом) на Полтавщині стався землетрус. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень.

Епіцентром землетрусу був Решетилівський район, на глибині 10 кілометрів.

За класифікацією, цей землетрус відноситься до «ледве відчутних». Його могли відчувати люди, які перебували у спокійному стані у середині приміщення.

Крім того у Головному центрі спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень зазначили, що подібні за силою землетруси на території Полтавської області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них 14 січня 2023-го року з магнітудою 2,7 та 3 жовтня 2022-го року з магнітудою 3,4.

Нагадаємо, що торік, 23 липня о 21.42 (за київським часом) зареєстрували землетрус за 20 км на захід від Полтави магнітудою 2,6 (за шкалою Ріхтера) на глибині 7 км.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: землетрус Полтавщина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх