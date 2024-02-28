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Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан запрошують до бібліотеки на творчий вечір поета Ігоря Герасименка

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 89

 

Автор розкаже про свій творчий шлях від початківця до признаного метра

3 березня у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбудеться творчий вечір поета Ігоря Герасименка «Я — не перша скрипка, я — віолончель…». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили працівники бібліотеки.

Захід буде присвячений 35-річчю творчої діяльності поета. Автор розповість про свій творчий шлях від початківця до признаного метра.

Ірог Герасименко — член спілки літераторів «Славутич», член обласної спілки письменників України, має в творчому здобутку чотири поетичні збірки:

  • «Світанку сонячного пісня» (2003р.) та її перевиданння, оновлене та доповнене у 2024р., презентація якого відбудеться на заході;
  • «Рапсодія Псла і Дніпра» (2019р.);
  • «Полуднева мелодія» (2022р.).

Відбудеться творчий вечрі 3 березня о 14.00 у приміщенні бібліотеки за адресою: вул. Європейська 66/13.

Вхід на захід вільний.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук бібліотека на Європейській захід творчий вечір поезія поет
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