Кременчужан запрошують до бібліотеки на творчий вечір поета Ігоря Герасименка

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 89

Автор розкаже про свій творчий шлях від початківця до признаного метра

3 березня у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбудеться творчий вечір поета Ігоря Герасименка «Я — не перша скрипка, я — віолончель…». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили працівники бібліотеки. Захід буде присвячений 35-річчю творчої діяльності поета. Автор розповість про свій творчий шлях від початківця до признаного метра. Ірог Герасименко — член спілки літераторів «Славутич», член обласної спілки письменників України, має в творчому здобутку чотири поетичні збірки: «Світанку сонячного пісня» (2003р.) та її перевиданння, оновлене та доповнене у 2024р., презентація якого відбудеться на заході;

«Рапсодія Псла і Дніпра» (2019р.);

«Полуднева мелодія» (2022р.). Відбудеться творчий вечрі 3 березня о 14.00 у приміщенні бібліотеки за адресою: вул. Європейська 66/13. Вхід на захід вільний.

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