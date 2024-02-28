Кременчужан запрошують до бібліотеки на творчий вечір поета Ігоря Герасименка

3 березня у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбудеться творчий вечір поета Ігоря Герасименка «Я — не перша скрипка, я — віолончель…». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили працівники бібліотеки.
Захід буде присвячений 35-річчю творчої діяльності поета. Автор розповість про свій творчий шлях від початківця до признаного метра.
Ірог Герасименко — член спілки літераторів «Славутич», член обласної спілки письменників України, має в творчому здобутку чотири поетичні збірки:
Відбудеться творчий вечрі 3 березня о 14.00 у приміщенні бібліотеки за адресою: вул. Європейська 66/13.
Вхід на захід вільний.
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