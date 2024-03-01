За минулу добу на Кременчуччині рятувальники загасили три пожежі в природних екосистемах

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 106

За минулу добу, в Кременчуцькому районі рятувальники загасили три пожежі у природних екосистемах на території Кременчуцького району. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

29 лютого, поблизу садового товариства «Придніпрянське», у Горішніх Плавнях згоріло 0,02 га сухої рослинності. Пожежу загасили о 15.30. До гасіння залучалася 17 державна пожежно-рятувальна частина. Людину, яка спалювала суху рослинність, через що виникла пожежа, притягнули до адміністративної відповідальності.

29 лютого, у селі Мирони Оболонської територіальної громади Кременчуцького району згоріло 2 га сухої рослинності. Пожежу загасили о 16.50. До гасіння залучився 8 державний пожежно-рятувальний пост. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

29 лютого, у селі Жуки Глобинської територіальної громади Кременчуцького району згоріло 0,5 га сухої рослинності. Пожежу загасили о 19:39. До гасіння залучився 6 державний пожежно-рятувальний пост. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що за останні два тижні у Кременчуцькому районі згоріло понад 7 га сухостою.