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Надзвичайні новини

За минулу добу на Кременчуччині рятувальники загасили три пожежі в природних екосистемах

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 106

 

Загалом згоріло 2,7 га сухостою

За минулу добу, в Кременчуцькому районі рятувальники загасили три пожежі у природних екосистемах на території Кременчуцького району. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

 

  • 29 лютого, поблизу садового товариства «Придніпрянське», у Горішніх Плавнях згоріло 0,02 га сухої рослинності. Пожежу загасили о 15.30. До гасіння залучалася 17 державна пожежно-рятувальна частина. Людину, яка спалювала суху рослинність, через що виникла пожежа, притягнули до адміністративної відповідальності.
  • 29 лютого, у селі Мирони Оболонської територіальної громади Кременчуцького району згоріло 2 га сухої рослинності. Пожежу загасили о 16.50. До гасіння залучився 8 державний пожежно-рятувальний пост. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
  • 29 лютого, у селі Жуки Глобинської територіальної громади Кременчуцького району згоріло 0,5 га сухої рослинності. Пожежу загасили о 19:39. До гасіння залучився 6 державний пожежно-рятувальний пост. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

 

Нагадаємо, що за останні два тижні у Кременчуцькому районі згоріло понад 7 га сухостою.

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Автор: Дарія Згура
Теги: трава пожежа Кременчуцький район
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