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Кременчужани за день зібрали на РЕБ, який захищає танки від FPV-дронів, 30 тисяч гривень

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 153

 

Командир танку Артем Попов, який на фронті вже два роки, дякує усім, хто долучився до збору коштів на комплекс РЕБ «Синиця-1»

95-та окрема десантна-штурмова бригада воює на сході України вже два роки, бо замінити хлопців немає ким. Її підрозділи зазвичай кидають на найбільш важкі ділянки фронту, де потрібна термінова допомога. Успішні бойові дії цієї бригади постійно згадуються у зведеннях Головнокомандувача та Генштабу ЗСУ.

Командир танку з цієї бригади 24-річний Артем Попов з Кременчука також на фронті вже два роки. Цього тижня його нагородив медаллю «Захиснику України» Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Два роки на війні: 24-річний кременчужанин-танкіст розповів, як нищить окупантів на фронті, та звернувся за допомогою

Артем розповів «Кременчуцькому Телеграфу» про свою службу, бойових побратимів, свій танк, який вважає найкращим, та поділився фронтовими історіями. А наприкінці розмови попросив допомогти у зборі коштів на комплекс РЕБ «Синиця-1», який захищає танк від FPV-дронів. Хлопці збирають на два таких комплекси, щоб прикрити ними від ударів з неба два танки своєї роти.

Ми вчора розмістили у статті номер картки Артема Попова і за один день кременчужани надіслали йому понад 30 тисяч гривень із 150 тисяч, які потрібні для придбання двох комплексів РЕБ.

- Я дуже дякую усім, хто долучився до збору коштів. Дякую за допомогу. Навіть не сподівався, що вдасться так швидко зібрати таку велику суму. Ми у себе в роті вирішили, що якщо не вистачить коштів зі збору, то скинемося на РЕБ самі. Бо вже виходимо на передові позиції, - зателефонував Артем Попов сьогодні вранці.

Тож, для охочих допомогти танкісту-кременчужанину у придбанні комплексу РЕБ ще є можливість долучитися до цієї справи.

Номер його картки - 5375 4112 1359 6047 (Попов Артем Сергійович)

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук війна допомога військовим допомога ЗСУ
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