У Кременчуці кращі представники учнівської молоді отримали стипендії міської ради. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Щороку стипендії міської ради встановлюються для 34 кращих молодих кременчужан – за успіхи в навчанні, науковій роботі, громадській діяльності.
Ці стипендії – не лише фінансове заохоченняш молоді, але й визнання їхніх заслуг, подяка за бажання бути кращими, поштовх до нових успіхів та звершень у житті.
Нагадаємо, що стипендії за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста у розмірі 2000 грн отримуватимуть 13 студентів закладів вищої освіти та у розмірі 1300 грн – 4 учні професійно-технічних навчальних закладів та Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.
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