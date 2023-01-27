26 студентів та 8 учнів у 2023 році отримуватимуть стипендії Кременчуцької міськради

Учні та студенти нашого міста з лютого по червень (включно) 2023 року отримуватимуть стипендії Кременчуцької міськради. 27 січня виконавчий комітет ухвалив рішення «Про призначення стипендій Кременчуцької міської ради учнівській та студентській молоді навчальних закладів м. Кременчука».
За визначні успіхи у навчанні та науковій роботі стипендії в розмірі 2000 грн щомісяця отримуватимуть 13 кращих студентів закладів вищої освіти міста:
Стипендії за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста у розмірі 2000 грн отримуватимуть 13 студентів закладів вищої освіти та у розмірі 1300 грн – 4 учні професійно-технічних навчальних закладів та Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Три стипендії Кременчуцької міської ради у розмірі 1300 грн за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі призначили учням професійно-технічних навчальних закладів, зокрема:
Таку ж стипендію отримуватиме один ліцеїст Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер