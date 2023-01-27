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Кременчук, Освіта

26 студентів та 8 учнів у 2023 році отримуватимуть стипендії Кременчуцької міськради

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 198

 

Стипендії призначають за успіхи у навчанні та активну участь у громадському житті

Учні та студенти нашого міста з лютого по червень (включно) 2023 року отримуватимуть стипендії Кременчуцької міськради. 27 січня виконавчий комітет ухвалив рішення «Про призначення стипендій Кременчуцької міської ради учнівській та студентській молоді навчальних закладів м. Кременчука».

За визначні успіхи у навчанні та науковій роботі стипендії в розмірі 2000 грн щомісяця отримуватимуть 13 кращих студентів закладів вищої освіти міста:

  • Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського,
  • Придніпровського інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»,
  • обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка»,
  • Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка,
  • Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ,
  • Кременчуцького фахового коледжу транспортної інфраструктури та технологій,
  • Вищого професійного училища №7.

Стипендії за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста у розмірі 2000 грн отримуватимуть 13 студентів закладів вищої освіти та у розмірі 1300 грн – 4 учні професійно-технічних навчальних закладів та Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Три стипендії Кременчуцької міської ради у розмірі 1300 грн за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі призначили учням професійно-технічних навчальних закладів, зокрема:

  • Кременчуцького професійного ліцею ім. А.С.Макаренка,
  • Регіонального центру професійно-технічної освіти №1,
  • Професійно-технічного училища №26.

Таку ж стипендію отримуватиме один ліцеїст Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: стипендії учні студенти молодь стипендия горсовета
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