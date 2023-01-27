У понеділок Кременчук попрощається з військовим Микитою Клєцковим

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У понеділок, 30 січня, Кременчук попрощається з військовим Микитою Клєцковим, який загинув 8 січня на Луганщині. Прощання із захисником України розпочнеться об 11.00 у Міському палаці культури.

Микита Олегович Клєцков (4 липня 1995 р.н. - 8 січня 2023 р.) восени 2022 року отримав поранення, а потім повернувся на фронт до своїх побратимів, яких він не зміг залишити. Він казав: «Мої побратими мене чекають!». Загинув внаслідок артилерійського обстрілу російських окупаційних військ. Отримав поранення несумісне з життям поблизу населеного пункту Кремінна (Луганська обл.) під час виконання завдань пов’язаних з захистом Батьківщини.

Прощання з Микитою Клєцковим відбудеться 30 січня