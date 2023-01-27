Документи, видані на території росії та білорусі, відтепер не визнаються в Україні без додаткового підтвердження

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Підтвердити ці документи можна лише шляхом їх перекладання на державну мову, проставлення апостиля та нотаріального засвідчення

Усі офіційні документи, видані на території росії та білорусі відтепер не мають юридичного значення на території України.

Про це під час ранкового брифінгу в Кременчуцькій РВА повідомила начальник Автозаводського районного відділу міграційної служби Олена Коль.

- Україна у грудні минулого року вийшла з Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 1993 року. Відтепер усі офіційні документи, видані на території росії та білорусі, не мають юридичного значення на території України. Їх потрібно перекладати, робити апостиль та нотаріально засвідчувати, — заявила Олена Коль.

Вона пояснила, що мова йде про будь-які документи, як то свідоцтва про народження, свідоцтва про реєстрацію шлюбу, дипломи, атестати та інші.

Проблема у тому, що апостиль таких документів мають робити державні органи країни, в яких вони видані. Як це зробити громадянам України, які колись жили в росії чи білорусі та отримали там ці документи поки не зовсім зрозуміло. Як варіант, можна звернутися до консульських установ росії та білорусі на території третіх країн — наприклад, Польщі.