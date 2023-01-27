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Бізнес/Робота, Україна, Світ

Британці пропонують збудувати у Польщі завод з виробництва зброї для України

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 235

 

Так Україна зможе мати постійно захищений ланцюжок поставок озброєння

У Польщі має бути побудований «величезний завод з виробництва зброї», щоб допомогти Україні виграти війну. Про це заявив голова комітету з оборонних питань парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд, передає «Європейська правда» з посиланням на The Telegraph.

- Танки сьогодні – так. Але нам потрібна стратегія, щоб переконатися, що Україна зможе захистити себе, – сказав він.

В умовах, коли західні військові запаси скорочуються, Еллвуд вважає, що створення збройового заводу в Польщі може допомогти перетворити українські збройні сили на більш незалежну армію. Концепція може бути заснована за зразком заводу з виробництва мікрочіпів, відкритого Тайванем у США, який побоюється, що китайське вторгнення може відрізати його від Заходу.

- Зробімо те ж саме з Україною, щоб вони могли закуповувати власне обладнання за своїми специфікаціями, можливо, за стандартом НАТО, і мати постійно захищений ланцюжок поставок, – зауважив Еллвуд.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: bomok.com.ua
Теги: зброя завод війна Велика Британія Польща
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