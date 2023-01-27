Британці пропонують збудувати у Польщі завод з виробництва зброї для України

У Польщі має бути побудований «величезний завод з виробництва зброї», щоб допомогти Україні виграти війну. Про це заявив голова комітету з оборонних питань парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд, передає «Європейська правда» з посиланням на The Telegraph.
В умовах, коли західні військові запаси скорочуються, Еллвуд вважає, що створення збройового заводу в Польщі може допомогти перетворити українські збройні сили на більш незалежну армію. Концепція може бути заснована за зразком заводу з виробництва мікрочіпів, відкритого Тайванем у США, який побоюється, що китайське вторгнення може відрізати його від Заходу.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер