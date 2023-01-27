Громадяни росії, що проживають у Кременчуці, не можуть відмовитись від громадянства рф

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 437

Щотижня в Автозаводський відділ ДМС приходять по 2-3 осіб, які хочуть відмовитися від громадянства росії

Майже щотижня в Автозаводський районний відділ державної міграційної служби у Кременчуці приходять по 2-3 осіб, які хочуть відмовитися від громадянства росії. Проте, зробити вони цього не можуть.

Про це на ранковому брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповіла начальник Автозаводського районного відділу державної міграційної служби Олена Коль.

За її словами, зараз процедуру відмови від російського громадянства пройти практично неможливо через те, що між Україною та росією розірвані дипломатичні відносини й усі зв’язки. Громадяни росії, які проживають на території України не можуть отримати від державних органів рф необхідні для цього документи, зокрема довідку про несудимість. А через це не можуть отримати громадянство України.

У червні минулого року на обліку у районних відділах міграційної служби знаходиться 1 392 громадян рф, які мали посвідки на постійне проживання в Україні.