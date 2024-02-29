Два роки на війні: 24-річний кременчужанин-танкіст розповів, як нищить окупантів на фронті, та звернувся за допомогою

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Три дні тому, 25 лютого, кременчужанин Артем Попов у зоні бойових дій на Сході отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Генерал вручив молодшому сержанту відзнаку Міністерства оборони України — медаль «Захиснику України». Серед нагороджених у той день було чимало побратимів Артема Попова.

95-та окрема десантна-штурмова Поліська бригада (ОДШБр) воює на сході України вже два роки — замінити хлопців немає ким. Успішні бойові дії цієї бригади постійно згадуються у зведеннях Головнокомандувача ЗСУ та Генштабу ЗСУ. Її підрозділи зазвичай кидають на найбільш важкі ділянки фронту, де потрібна термінова допомога.

Як повідомили у пресслужбі 95 ОДШБр, Артем Попов є одним із кращих танкістів бригади, хоча йому лише 24 роки. З них два роки хлопець воює на фронті, захищаючи нас. Минулого року він був нагороджений відзнакою Головнокомандувача ЗСУ «Сталевий Хрест».

Повернувся з Польщі, щоб стати на захист України

Артем Попов народився у Кременчуці, закінчив школу № 19 та поїхав навчатися у Київ, а звідти перебрався до Польщі, де прожив майже 3 роки. Восени 2021 року він вирішив повернутися до України, щоб стати на її захист. Тоді загроза повномасштабного вторгнення з боку Росії з кожним днем відчувалася все більше.

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Артем вирішив стати десантником, бо мріяв про це з дитинства, й підписав контракт на проходження військової служби з 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою, яка дислокується у Житомирі.

Три місяці він провів у навчальному центрі ЗСУ, де отримав військову спеціальність навідник-оператор танку. Як тільки повернувся до Житомира — його одразу відправили у зону проведення ООС на Донбас. Там, під Горлівкою, у складі своєї танкової роти, він висунувся назустріч ворогу вранці 24 лютого 2022 року.

Хлопці надійні, як танк

Кременчужанин почав воювати у складі танкового екіпажу Т-80БВ — навідником-оператором. Згодом був призначений командиром танку та отримав військове звання молодший сержант. Свій танк він любить і вважає його кращим за більшість іноземних зразків, які йому на фронті вдалося побачити. А у своїх побратимів вірить, бо разом з ними пройшов через вогонь війни та випробував усе. Вони такі ж надійні, як і його танк.

— Танк Т-80БВ — це найкращий штурмовий танк з газотурбінним двигуном. Такі двигуни зазвичай використовуються в авіації. Він дуже маневровий, швидко пересувається на полі бою і з нього можна ефективно знищувати орків. Він значно кращий за російські Т-72, — пояснив Артем Попов.

Зазначимо, що танк Т-80БВ був розроблений на базі Т-64А та поступив на озброєння армії у 1985 році — тобто це доволі сучасний танк. Він озброєний 125 мм гладкоствольною гарматою, спареним з нею 7,62 мм кулеметом ПКТ та зенітним 12,7 мм кулеметом. Його вага — 44 тони, а потужність газотурбінного двигуна — 1100 к. с., яка забезпечує високі динамічні характеристики та дозволяє розвивати швидкість до 70 км/год. Він має досконалу систему управління вогнем, зокрема оптичний 10-кратний приціл, та динамічний захист броні. Екіпаж танку — 3 людини.

— Німецький «Леопард-1» у порівнянні з моїм танком — це БМП з гарматою. Броня надто слабка. Щоправда, у німецької гармати гарна прицільність. З неї можна влучити з першого пострілу, тоді як з наших зазвичай з другого чи третього. Проте, у мене на гарматі стоїть 10-ти кратний приціл. Добре бачу куди стріляю та куди влучаю, — розповів кременчужанин.

Два роки на фронті

Молодший сержант Артем Попов розповів, що з перших годин повномасштабної війни його танк зайняв оборону на позиціях, захищаючи трасу Ізюм-Слов’янськ. У складі підрозділу 95 ОДШБр він брав участь у боях поблизу сіл Довгенького, Суха Кам’янка та Кам’янка. Вони звільняли від російських окупантів місто Ізюм на Харківщині, а у вересні 2022 року визволяли Харківщину.

— У ході Харківської контрнаступальної операції ми підбили 10 танків ворога. У Балаклейському районі звільнили чотири села — вибили звідти окупантів, — розповів Артем.

Потім була 7-місячна оборона у Кремінському лісі на Луганщині. Десантники стояли у 3-х км від міста Кремінна, але визволити його тоді не вдалося.

У 2023 році танкову роту 95 ОДШБр перекинули на Куп’янський напрямок, де тривали запеклі бої.

— Там мене нагородили відзнакою ГК ЗСУ «Сталевий Хрест» за успішні штурмові дії в районі села Синьківка. Ми тоді одним танком штурманули й захопили позиції ворога, — розповів Артем.

Він зазначив, що 95-ту ОДШБр не виводять з зони бойових дій вже два роки — десантники воюють добре, а замінити їх немає ким. За цей час Артем Попов отримав дві контузії, проте на лікування до шпиталю не поїхав. Танк без навідника-оператора — це не бойова машина, а без командира — тим більше.

— Трохи відлежався та підлікувався у медпункті. Контузії були не важкі, тож справився власними силами, — зауважив він.

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Як можна вкрасти танк у ворога

Кременчужанин поділився з редакцією «Кременчуцького Телеграфа» фронтовими історіями, які свідчать про дивовижну кмітливість, винахідливість та надзвичайну сміливість й мужність наших воїнів.

— Минулої зими ми пішли на штурм у Кремінському лісі. Виїхали танком і захопили позиції ворога. Але несподівано на нас в атаку пішла група ворожої піхоти. Вони були вже десь за 10 метрів від танку, коли з кулемета встиг знищити чотирьох з них. Повернув башту й одного орка майже впритул розстріляв з гармати, — розповів Артем Попов.

Він згадав, що у тому бою вдалося знищити ворожу БМП та покласти чимало російських окупантів. Пізніше, в районі села Шандриголове під Лиманом, екіпажу його танка вдалося знищити в одному бою одразу 3 БМП ворога та покласти багато російської піхоти. В іншому бою вдалося знищити ворожий танк прямим пострілом та КАМАЗ з російською піхотою.

А під час наступальної операції в Харківській області восени 2022 року танкісти 95-ї ОДШБр під Балаклеєю викрали у ворога 10 танків — три з них на особистому рахунку кременчужанина.

— Штурмуємо на повній швидкості ворожу позицію. Росіяни відходять, залишаючи свої танки. Чіпляємо їх танк тросом до свого та відтягуємо на свої позиції. Головне — діяти дуже швидко, щоб не підбили. Зазвичай ці танки трохи пошкоджені, але після невеликого ремонту їх повертають нам. Така ідея викрадати танки тоді виникла у нашого командування. Загалом вдалося викрасти у ворога 10 танків. Три з них викрав я, — розповів Артем Попов технологію «викрадання» ворожих танків.

Стрільба танка з закритих позицій дуже ефективна

Захисник України розповів, що йому важко підрахувати кількість окупантів, яких він разом зі своїм екіпажем знищив за два роки війни. Насамперед через те, що дуже часто танкову гармату використовують для стрільби з закритих вогневих позицій замість гаубичної артилерії. І це дуже ефективна стрільба.

— Особливості танкової гармати така, що ворог не чує «виходу». Ми стріляємо з закритої позиції й відстежуємо попадання FPV-дроном. Бачив, що знищували бліндажі, групи піхоти, техніку. Якщо рахувати за два роки, то ми своїм танком вже, мабуть, тисячу орків поклали. А може й півтори, — пояснив Артем Попов.

Він не втомився захищати Україну. Втім, вважає що до ЗСУ треба приєднуватися й тим чоловікам, які досі цього не зробили. Зокрема й молоді. Бо не можуть одні постійно воювати, а інші тим часом ховатися від мобілізації.

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— Якщо ми зараз не захистимо Україну, то історія може повторитися і ворог знову нападе. Від кожного з нас залежить майбутнє нашої держави. Я воюю на фронті вже два роки — бачив різних псевдо руських. Боятися їх не треба — окупантів треба знищувати. Найкраща мотивація — це розуміння, що позаду тебе знаходяться твої рідні, твоя країна, а попереду ті, кого потрібно звільнити — наші люди на окупованій території. Це дає силу! — зауважив Артем Попов.

Танкістам потрібні РЕБ

На питання щодо забезпечення бійців на фронті, кременчужанин відповів, що у них все є — як зброя з боєприпасами, так і спорядження з харчуванням.

Хоча, західної зброї у танкістів немає — її передають більше піхоті. А танкісти отримують хіба що 125-мм снаряди для гармати виробництва Польщі, Німеччини та Чехії. У їхніх арміях колись була така ж зброя, яку вони передали ЗСУ разом з боєкомплектами.

— Проблем із забезпечення немає. У нас все є. У ДШВ постачається все найкраще. Хоча, є один пристрій, якого нам зараз не вистачає і який гостро потрібний — це комплекс РЕБ. Збираю на нього кошти, — сказав Артем Попов.

Він пояснив, що мобільний комплекс РЕБ «Синиця-1» — це пристрій, який монтується на техніку і захищає її від FPV-дронів. Такі пристрої роблять в Україні й продають їх по собівартості ЗСУ.

— Збираємо на два РЕБ, які прикриють нам небо, 150 тисяч гривень. Взагалі, нам на роту потрібно цих РЕБів на 10 танків. Але я розумію, що таку суму одразу ми не зберемо, тому порадився зі своїми побратимами й вирішили, що назбираємо хоча б тисяч 50 та додамо свої гроші, щоб закупити РЕБ хоча б на 2 танки. І так потрошки будемо збирати на всі наші танки, — пояснив Артем Попов.

Для охочих допомогти танкісту-кременчужанину у придбанні комплексу РЕБ надаємо його номер картки — 5375 4112 1359 6047 (Попов Артем Сергійович)