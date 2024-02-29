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Кременчук, Здоров'я

У Центрі первинної медико-санітарної допомоги №2 зʼявився онлайн-запис до лікаря

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 79

 
Проєкт запущений разом із медичним інформаційним сервісом HEALTH24

У Центрі первинної медико-санітарної допомоги №2 зʼявився онлайн-запис до лікаря. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Проєкт запущений разом із медичним інформаційним сервісом HEALTH24.

Для того, щоб записатись до лікаря потрібно:

  • перейти за посиланням або завантажити мобільний застосунок Health24 та в пошуку ввести «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2»;
  • пройти реєстрацію;
  • обрати лікаря та вільний час до нього на потрібну для вас дату (наразі доступний запис до 22 лікарів).

Також діє запис за номером телефона реєстратури: 097-205-65-96, 067-215-99-07.

Нагадаємо, що в університетах ІІІ віку Кременчука пенсіонери можуть освоїти цифрові технології.

Там містяни поважного віку мають можливість отримати відповіді на такі важливі питання:

  • пошук інформації в інтернеті через смартфон,
  • реєстрація в соцмережах, запис до лікаря та замовлення ліків, не виходячи з дому,
  • переказ коштів та поповнення мобільного,
  • подання оголошень онлайн тощо.


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Автор: Дарія Згура
Теги: онлайн запис на прийом лікарі
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