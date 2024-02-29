У Центрі первинної медико-санітарної допомоги №2 зʼявився онлайн-запис до лікаря

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 79

У Центрі первинної медико-санітарної допомоги №2 зʼявився онлайн-запис до лікаря. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Проєкт запущений разом із медичним інформаційним сервісом HEALTH24.

Для того, щоб записатись до лікаря потрібно:

перейти за посиланням або завантажити мобільний застосунок Health24 та в пошуку ввести «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2»;

пройти реєстрацію;

обрати лікаря та вільний час до нього на потрібну для вас дату (наразі доступний запис до 22 лікарів).

Також діє запис за номером телефона реєстратури: 097-205-65-96, 067-215-99-07.

Нагадаємо, що в університетах ІІІ віку Кременчука пенсіонери можуть освоїти цифрові технології.

Там містяни поважного віку мають можливість отримати відповіді на такі важливі питання:

пошук інформації в інтернеті через смартфон,

реєстрація в соцмережах, запис до лікаря та замовлення ліків, не виходячи з дому,

переказ коштів та поповнення мобільного,

подання оголошень онлайн тощо.



