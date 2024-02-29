У Центрі первинної медико-санітарної допомоги №2 зʼявився онлайн-запис до лікаря. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Проєкт запущений разом із медичним інформаційним сервісом HEALTH24.
Для того, щоб записатись до лікаря потрібно:
Також діє запис за номером телефона реєстратури: 097-205-65-96, 067-215-99-07.
Нагадаємо, що в університетах ІІІ віку Кременчука пенсіонери можуть освоїти цифрові технології.
Там містяни поважного віку мають можливість отримати відповіді на такі важливі питання:
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