В університетах ІІІ віку Кременчука пенсіонери можуть освоїти цифрові технології

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 135

Заняття проходять у двох локаціях

В університетах III віку Автозаводського та Крюківського районів пенсіонерам допомагають освоювати цифрові технології. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Під час занять з цифрової грамотності вони вчаться використовувати можливості смартфона та планшету, опановувати базові цифрові навички, переглядають освітні серіали «Базові цифрові навички для людей елегантного віку» на платформі Дія.Цифрова освіта.

Крім того, містяни поважного віку мають можливість отримати відповіді на такі важливі питання:

пошук інформації в інтернеті через смартфон,

реєстрація в соцмережах, запис до лікаря та замовлення ліків, не виходячи з дому,

переказ коштів та поповнення мобільного,

подання оголошень онлайн тощо.

Якщо бажаєте опанувати знання із цифрової грамотності, звертайтеся за адресами: