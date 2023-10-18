В університетах ІІІ віку Кременчука пенсіонери можуть освоїти цифрові технології

В університетах III віку Автозаводського та Крюківського районів пенсіонерам допомагають освоювати цифрові технології. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.
Під час занять з цифрової грамотності вони вчаться використовувати можливості смартфона та планшету, опановувати базові цифрові навички, переглядають освітні серіали «Базові цифрові навички для людей елегантного віку» на платформі Дія.Цифрова освіта.
Крім того, містяни поважного віку мають можливість отримати відповіді на такі важливі питання:
Якщо бажаєте опанувати знання із цифрової грамотності, звертайтеся за адресами:
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