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Кременчук, Спорт

«Kremenchuk» гратиме у Першій лізі чемпіонату України з баскетболу

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 143

 

У минулому сезоні матчі в рамках Першої ліги не проводились

Баскетбольний клуб «Kremenchuk» братиме участь у Першій лізі чемпіонату України 2023/2024. Змагання в рамках цього дивізіону розпочнуться з 27 жовтня. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли у Федерації баскетболу України 18 жовтня. 

У Першій лізі клуби розподілять на 2 групи та зіграють у 4 кола за туровою системою календаря (у форматі «бабл»). Команди, що посіли на першому етапі 1-4 місця, сформують 2 групи по 4 команди. Вже у групах вони зіграють між собою у 2 кола і 2 тури. Потім клуби розігруватимуть призові місця за системою плей-оф у форматі Фіналу Восьми.

Додамо, що у минулому сезоні змагання Першої ліги не проводились через повномасштабне вторгнення Росії. 

Як раніше розповідала заступниця генерального секретаря ФБУ Лариса Шабанова, на сьогодні в країні збільшилась кількість баскетбольних команд, які готові взяти участь у чемпіонаті України. Повернути Першу лігу вдалося завдяки ініціативі команд-учасниць, адже, на думку ФБУ, немає сенсу розширювати Вищу лігу через різниці спортивної підготовки команд.  

У Першій лізі гратимуть команди, які поки що не відповідають вимогам Вищої ліги. Здебільшого це клуби напіваматорські, що грають як  молодими гравцями, так і досвідченими.

Склад Першої ліги: «Kremenchuk», Playmaker – збірна Києва, «БІПА-2», «Вінниця», «Житомир-Політехніка», «Інваспорт», НУФВСУ-2, «Полтава», «Рівне-2», «Тернопіль», «Ужгород», «Хмельницький-2», «Че-Баскет», «Чернігів».

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Facebook-сторінка БК "Кремінь"
Теги: баскетбол перша ліга
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