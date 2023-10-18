На аварійному перехресті вулиць Сумської та Левка Лук'яненка встановлюють світлофори

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17 жовтня на нерегульованому перехресті вулиць Сумської та Левка Лук'яненка почали встановлювати світлофори. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Рішення про встановлення світлофорів на перехресті ухвалили, бо на цій ділянці неодноразово траплялися аварії. Минулого місяця тут сталася ДТП, в якій двоє людей загинуло та п’ятеро отримали травми.

Наразі КП «Міськсвітло» монтує на перехресті комплекс світлофорних об’єктів для регулювання дорожнього руху. Всього тут планують встановити 8 транспортних світлофорів, а згодом ще 8 пішохідних. Це допоможе у майбутньому уникнути нещасних випадків і ДТП на цьому перехресті.