Цього тижня на правобережжі Кременчука частково не буде води

29 лютого працівники «Кременчукводоканалу» проводитимуть ремонтні роботи на набережній Лейтенанта Дніпрова
29 лютого на правобережжі Кременчука по набережній Лейтенанта Дніпрова у мешканців тимчасово не буде постачання. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
У цей час працівники «Кременчукводоканалу» будуть проводити ремонтні роботи — мінятимуть запірно-регулюючу арматуру.
Жителям радять заздалегідь зробити необхідний запас води на цей час. Також після завершення робіт і відновлення водопостачання варто звернути на стан води — вона може стати каламутною та набути певного забарвлення.
Нагадаємо, уже з лютого КП «Кременчукводоканал» почне відключати воду боржникам.
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