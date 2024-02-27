Цього тижня на правобережжі Кременчука частково не буде води

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 201

29 лютого на правобережжі Кременчука по набережній Лейтенанта Дніпрова у мешканців тимчасово не буде постачання. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У цей час працівники «Кременчукводоканалу» будуть проводити ремонтні роботи — мінятимуть запірно-регулюючу арматуру.

Жителям радять заздалегідь зробити необхідний запас води на цей час. Також після завершення робіт і відновлення водопостачання варто звернути на стан води — вона може стати каламутною та набути певного забарвлення.

Нагадаємо, уже з лютого КП «Кременчукводоканал» почне відключати воду боржникам.