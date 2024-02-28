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За останні два тижні у Кременчуцькому районі згоріло понад 7 га сухостою — надзвичайники

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 0

 

Кременчуцькі рятувальники нагадують про правила пожежної безпеки 

Із початку лютого у Кременчуцькому районі почастішали пожежі на відкритих територіях. Зокрема, лиш за два останні тижні сталося 7 займань, де вогонь знищив близько 7 га сухостою. Про це повідомляють у Кременчуцькому райуправлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники закликають громадян відповідально ставитися до правил пожежної безпеки у природі: не спалювати суху траву або її залишки, бур’яни, сухе бадилля чи побутове сміття на приватних ділянках чи прилеглих територіях. При вітряній погоді такий неконтрольований вогонь може швидко перерости у масштабну пожежу та перекинутися на ліми, приватні будинки, господарчі споруди.

Також у Кременчуцькому райуправлінні ДСНС нагадали, що під час воєнного стану в Україні посилилася відповідальність за самовільне спалювання, випалювання сухої рослинності або її залишків. За кожен такий підпал передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.

За підпал сухостою громадяни притягуються до відповідальності за ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та мають сплатити штраф у розмірі від 3060 грн до 6120 грн. За порушення вимог пожежної безпеки громадяни притягуються за ст. 175 КУпАП, їм загрожує штраф у розмірі від 1700 грн до 3400 грн, а посадовим осібам — від 3400 грн до 5100 грн.

Надзвичайники радять не нехтувати протипожежними заходами на присадибних ділянках, а якщо ви стали свідком пожежі на відкритій території — негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером «101».

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: Кременчуцький район пожежа сухостій ДСНС
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