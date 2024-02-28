Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік з Тернопільщини торгував набоями

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 0

 

Чоловікові загрожує від трьох до семи років ув'язнення

На Полтавщині поліція викрила 43-річного мешканця Тернопільської області, який у Миргородському районі незаконно торгував набоями. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, у чоловіка вилучили кілька сотень набоїв до різних видів зброї та понад 4 тисячі гільз і куль.

 

Віталій Ярмолюк, начальник територіального підрозділу Миргородського райвідділу поліції гооврить:

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта слідчі Миргородського районного відділу поліції спільно зі спеціалістом-криміналістом вилучили понад 330 набоїв, 1700 куль, 2 400 гільз та інші докази його протиправної діяльності. Фігуранту вже вручили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

 

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Зберігання, придбання, передача чи збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального Кодексу України.

Чоловікові загрожує від трьох до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, також у Миргородському районі нещодавно правоохоронці знайшли у місцевого жителя штик-ножі, понад 250 набоїв різного калібру до вогнепальної зброї, а також ємності та згортки з канабісом.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтавщина боєприпаси набої продаж поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх