На Полтавщині чоловік з Тернопільщини торгував набоями

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 0

Чоловікові загрожує від трьох до семи років ув'язнення

На Полтавщині поліція викрила 43-річного мешканця Тернопільської області, який у Миргородському районі незаконно торгував набоями. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, у чоловіка вилучили кілька сотень набоїв до різних видів зброї та понад 4 тисячі гільз і куль.

Віталій Ярмолюк, начальник територіального підрозділу Миргородського райвідділу поліції гооврить:

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта слідчі Миргородського районного відділу поліції спільно зі спеціалістом-криміналістом вилучили понад 330 набоїв, 1700 куль, 2 400 гільз та інші докази його протиправної діяльності. Фігуранту вже вручили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Зберігання, придбання, передача чи збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального Кодексу України.

Чоловікові загрожує від трьох до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, також у Миргородському районі нещодавно правоохоронці знайшли у місцевого жителя штик-ножі, понад 250 набоїв різного калібру до вогнепальної зброї, а також ємності та згортки з канабісом.