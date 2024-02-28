На Полтавщині чоловік з Тернопільщини торгував набоями

На Полтавщині поліція викрила 43-річного мешканця Тернопільської області, який у Миргородському районі незаконно торгував набоями. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За інформацією правоохоронців, у чоловіка вилучили кілька сотень набоїв до різних видів зброї та понад 4 тисячі гільз і куль.
Віталій Ярмолюк, начальник територіального підрозділу Миргородського райвідділу поліції гооврить:
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Зберігання, придбання, передача чи збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального Кодексу України.
Чоловікові загрожує від трьох до семи років ув'язнення.
Нагадаємо, також у Миргородському районі нещодавно правоохоронці знайшли у місцевого жителя штик-ножі, понад 250 набоїв різного калібру до вогнепальної зброї, а також ємності та згортки з канабісом.
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