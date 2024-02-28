Уперше з початку війни полтавські вболівальники зможуть подивитися гру на стадіоні

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 215

Щоправда, пустять на стадіон не більше тисячі глядачів

Уже 2 березня вперше за два роки у Полтаві відбудеться футбольний матч за присутності глядачів. Про це повідомляють у пресслужбі футбольного клубу «Ворскла».

Організатори повідомляють, що вони виконали всі умови задля створення безпечних умов як для глядачів на трибунах, так і всіх учасників футбольного матчу.

Дозвіл на присутність глядачів надала Полтавська обласна військова адміністрація. Віддповідно до нього, кількість глядачів не повинна перевищувати 1 тисячу людей.

Також пресслужба «Ворскли» повідомляє, що усі кошти, отримані від проведення матчів на домашній арені, будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України.



