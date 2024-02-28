Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт, Полтавщина

Уперше з початку війни полтавські вболівальники зможуть подивитися гру на стадіоні

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 215

 

Щоправда, пустять на стадіон не більше тисячі глядачів

Уже 2 березня вперше за два роки у Полтаві відбудеться футбольний матч за присутності глядачів. Про це повідомляють у пресслужбі футбольного клубу «Ворскла».

Організатори повідомляють, що вони виконали всі умови задля створення безпечних умов як для глядачів на трибунах, так і всіх учасників футбольного матчу. 

Дозвіл на присутність глядачів надала Полтавська обласна військова адміністрація. Віддповідно до нього, кількість глядачів не повинна перевищувати 1 тисячу людей. 

Також пресслужба «Ворскли» повідомляє, що усі кошти, отримані від проведення матчів на домашній арені, будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України.


ПО ТЕМІ:

Тренерка полтавської «Ворскли» стала кращою в Україні

«Ворскла» стала володарем жіночого Кубка України-2023


0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ФК Ворскла
Теги: Полтава футбол стадіон Ворскла вболівальники
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх