Цього тижня у Кременчуцькій художній галереї відкриються чотири виставки

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Вхід на виставки вільний

1 березня у Кременчуцькій міській художнійй галереї відкриються чотири виставки. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки художньої галереї. Кременчужани зможуть переглянути: Всеукраїнську виставку «Жіночі образи в живописі» , присвячену Міжнародному жіночому дню: 150 робіт у різних техніках від 40 митців з усієї України;

, присвячену Міжнародному жіночому дню: 150 робіт у різних техніках від 40 митців з усієї України; виставку української традиційної хустки «Берегине моя, українська хустко!» з приватної колекції Оксани Савченко;

з приватної колекції Оксани Савченко; виставку «Ляльки народів світу» з приватної колекції Валерії Оснач, яка збирає ляльки з дитинства. Відвідувачам представлять ляльки з України, Англії, Японії, Німеччини, Італії, Іспанії, Франції, Китаю й Америки;

з приватної колекції Валерії Оснач, яка збирає ляльки з дитинства. Відвідувачам представлять ляльки з України, Англії, Японії, Німеччини, Італії, Іспанії, Франції, Китаю й Америки; виставку живопису «Рефлексії & Фобії» місцевих художниць Ольги Гриценко та Кристини Сіренко. Відкриття виставок відбудеться 1 березня о 15.00 у Кременчуцькій міській художній галереї за адресою: вулиця Коцюбинського, 4. Графік роботи: середа-неділя з 10.00 до 18.00. Вхід вільний.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська художня галерея

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