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Цього тижня у Кременчуцькій художній галереї відкриються чотири виставки

Сьогодні, 13:37 Переглядів: 86

 

Вхід на виставки вільний

1 березня у Кременчуцькій міській художнійй галереї відкриються чотири виставки. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки художньої галереї.

Кременчужани зможуть переглянути:

  • Всеукраїнську виставку «Жіночі образи в живописі», присвячену Міжнародному жіночому дню: 150 робіт у різних техніках від 40 митців з усієї України;
  • виставку української традиційної хустки «Берегине моя, українська хустко!» з приватної колекції Оксани Савченко;
  • виставку «Ляльки народів світу» з приватної колекції Валерії Оснач, яка збирає ляльки з дитинства. Відвідувачам представлять ляльки з України, Англії, Японії, Німеччини, Італії, Іспанії, Франції, Китаю й Америки;
  • виставку живопису «Рефлексії & Фобії» місцевих художниць Ольги Гриценко та Кристини Сіренко.

Відкриття виставок відбудеться 1 березня о 15.00 у Кременчуцькій міській художній галереї за адресою: вулиця Коцюбинського, 4. Графік роботи: середа-неділя з 10.00 до 18.00.

Вхід вільний.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська художня галерея
Теги: Кременчук художня галерея виставки
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