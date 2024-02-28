Цього тижня у Кременчуцькій художній галереї відкриються чотири виставки
Сьогодні, 13:37
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Вхід на виставки вільний
1 березня у Кременчуцькій міській художнійй галереї відкриються чотири виставки. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки художньої галереї.
Кременчужани зможуть переглянути:
- Всеукраїнську виставку «Жіночі образи в живописі», присвячену Міжнародному жіночому дню: 150 робіт у різних техніках від 40 митців з усієї України;
- виставку української традиційної хустки «Берегине моя, українська хустко!» з приватної колекції Оксани Савченко;
- виставку «Ляльки народів світу» з приватної колекції Валерії Оснач, яка збирає ляльки з дитинства. Відвідувачам представлять ляльки з України, Англії, Японії, Німеччини, Італії, Іспанії, Франції, Китаю й Америки;
- виставку живопису «Рефлексії & Фобії» місцевих художниць Ольги Гриценко та Кристини Сіренко.
Відкриття виставок відбудеться 1 березня о 15.00 у Кременчуцькій міській художній галереї за адресою: вулиця Коцюбинського, 4. Графік роботи: середа-неділя з 10.00 до 18.00.
Вхід вільний.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: Кременчуцька міська художня галерея
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