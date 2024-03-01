Відтепер застосунок «Повітряна тривога» сповіщатиме про підвищену небезпеку у містах

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 401

Відтепер застосунок «Повітряна тривога» надсилатиме попередження про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах. Про це йдеться у повідомленні на сайті розробрика Ajax Systems.

В оновленій версії сповіщення про наближення загрози надходитиме додатково. Такі оголошення дозволять сповіщати людей про небезпеку саме для їхнього населеного пункту.

Також у застосунку оновили:

налаштування гучності сповіщення «Підвищена небезпека!»;

сповіщення, якщо повідомлення «Підвищена небезпека!» перестають надходити.

Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні чергові Цивільного Захисту в військових обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Щоб отримувати додаткові сповіщення про загрозу, потрібно встановити застосунок «Повітряна тривога» версії 6.0. Якщо застосунок не оновився автоматично, його необхідно оновити вручну або встановити повторно.

Також розробники випустили окремий застосунок-віджет «Мапа тривог», який можна додати на екран телефона для постійного та зручного моніторингу безпекової ситуації. Віджет можна завантажити за посиланнями для користувачів iOS та Android.

Нагадаємо, за даними порталу Air-alarms.in.ua Полтавська область увійшла в десятку «найтривожніших» областей України.