У центрі Полтави чоловік пограбував дитину — поліція

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Поліція затримала 21-річного жителя Херсонської області, який пограбував 10-річного хлопчика в центрі Полтави. Йому вже повідомили про підозру, наразі мають обрати запобіжний захід. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Полтавщини 2 березня.

Відомо, що чоловік забрав у дитини телефон.

Правоохоронці розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 4 статті 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у січні у полтавському торговому центрі грабіжник напав та фармацевта та пограбував аптеку.