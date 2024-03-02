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Бійці Сил безпеки та оборони благодійним забігом відсвяткували річницю патрульної поліції Кременчука

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 129

 На заході зібрали 40 000 гривень для 3 штурмової бригади ЗСУ

Сьогодні зранку, 2 березня, правоохоронці, військові та представники влади пробіглися з нагоди 8 річниці з дня створення у батальйону патрульної поліції Кременчука. Благодійний забіг стартував біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Після розминки учасники долали 3 та 5 кілометрів. Серед учасників «Кременчуцький Телеграф» побачив очільницю патрульної поліції Кременчука Альону Стрижак та екскерівника патрульної поліції Кременчука Олександра Борзенка, а також заступника міського голови Кременчука Руслана Проценка.

— Патрульний поліцейський завжди має бути підтягнутим, спортивним, щоб завжди слідкував за своєю фізичною формою. Тому ми вирішили долучитися до загальноукраїнської акції підтримки Збройних Сил України.  Ми поєднали дві корисні речі: підтримали свою фізичну форму та провели день народження з користю, — зауважила керівник Батальйону патрульної поліції Кременчука Альона Стрижак.

 

За підсумками забігу дистанцію у 3 кілометри першими здолали військові:

  • 1 місце Валентин Медков 14:19:60
  • 2 місце Микола Сидоренко 14:20:71
  • 3 місце Вадим Невар 14:20:73
— Хочу подякувати організаторам за захід та привітати поліцію Кременчука з річницею. У цей важкий час забіги потрібні, щоб мати змогу відволіктися. Завдяки таким заходам ми підтримуємо фізичну форму та психологічно переключаємося, — зауважив один з учасників забігу, переможець на дистанції у 3 кілометри, представник Сил безпеки та оборони Валентин.

  

На дистанції 5 км першим фінішував боксер Всеволод Сліпченко, який служить у лавах Національної гвардії. Наступного місяця у Всеволода запланований боксерський поєдинок серед професіоналів. Наразі спортсмен-військовослужбовець посилено готується до бою.

  • 1 місце Всеволод Сліпченко 19:44:50
  • 2 місце Кирил Будніков 20:07:15
  • 3 місце Роман Царінний 20:29:73

 

На заході зібрали понад 40 тисяч гривень, які підуть на придбання тактичної медицини для 3 окремої штурмової бригади, а також на купівлю приладу нічного бачення для 67 окремої механізованої бригади.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: поліція ЗСУ благодійність забіг
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