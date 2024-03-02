Бійці Сил безпеки та оборони благодійним забігом відсвяткували річницю патрульної поліції Кременчука

Сьогодні зранку, 2 березня, правоохоронці, військові та представники влади пробіглися з нагоди 8 річниці з дня створення у батальйону патрульної поліції Кременчука. Благодійний забіг стартував біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Після розминки учасники долали 3 та 5 кілометрів. Серед учасників «Кременчуцький Телеграф» побачив очільницю патрульної поліції Кременчука Альону Стрижак та екскерівника патрульної поліції Кременчука Олександра Борзенка, а також заступника міського голови Кременчука Руслана Проценка.
За підсумками забігу дистанцію у 3 кілометри першими здолали військові:
На дистанції 5 км першим фінішував боксер Всеволод Сліпченко, який служить у лавах Національної гвардії. Наступного місяця у Всеволода запланований боксерський поєдинок серед професіоналів. Наразі спортсмен-військовослужбовець посилено готується до бою.
На заході зібрали понад 40 тисяч гривень, які підуть на придбання тактичної медицини для 3 окремої штурмової бригади, а також на купівлю приладу нічного бачення для 67 окремої механізованої бригади.
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