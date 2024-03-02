На Полтавщині поліція підозрює чоловіка в крадіжці авто

Правоохоронці затримали жителя Лубен, якого підозрюють у крадіжці авто. Наразі чоловіку мають обрати запобіжний захід. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини 2 березня.
За даними слідчих, підозрюваний потрапив на приватну території, взяв автомобіль Audi A4 та зник з місця злочину. Викрадений автомобіль оперативники виявили неподалік річки Сула в місті Лубни. Невдовзі поліціянти встановили причетного до злочину чоловіка.
Зазначено, що чоловік раніше потрапляв у поле зору поліції.
Відкрите кримінальне провадження за ч 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно, з проникненням у приміщення чи інше сховище) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.