На Полтавщині поліція підозрює чоловіка в крадіжці авто

Сьогодні, 14:12 Переглядів: 149

Чоловік раніше потрапляв у поле зору поліції

Правоохоронці затримали жителя Лубен, якого підозрюють у крадіжці авто. Наразі чоловіку мають обрати запобіжний захід. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини 2 березня.

За даними слідчих, підозрюваний потрапив на приватну території, взяв автомобіль Audi A4 та зник з місця злочину. Викрадений автомобіль оперативники виявили неподалік річки Сула в місті Лубни. Невдовзі поліціянти встановили причетного до злочину чоловіка.

Зазначено, що чоловік раніше потрапляв у поле зору поліції.

Відкрите кримінальне провадження за ч 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно, з проникненням у приміщення чи інше сховище) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.