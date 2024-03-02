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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція підозрює чоловіка в крадіжці авто

Сьогодні, 14:12 Переглядів: 149

Чоловік раніше потрапляв у поле зору поліції

Правоохоронці затримали жителя Лубен, якого підозрюють у крадіжці авто. Наразі чоловіку мають обрати запобіжний захід. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини 2 березня.

За даними слідчих, підозрюваний потрапив на приватну території, взяв автомобіль Audi A4 та зник з місця злочину. Викрадений автомобіль оперативники виявили неподалік річки Сула в місті Лубни. Невдовзі поліціянти встановили причетного до злочину чоловіка. 

Зазначено, що чоловік раніше потрапляв у поле зору поліції. 

Відкрите кримінальне провадження за ч 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно, з проникненням у приміщення чи інше сховище) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

ПО ТЕМІ:

На Полтавщині чоловік викрав автомобіль та намагався вкрасти барсетку власника авто – поліція

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: крадіжка
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