Таємниця художниці, жіноча дружба та долі людей: що кременчужанам почитати на вихідних

Алекс Майклідіс «Мовчазна пацієнтка»

Це дебютний роман автора, що одразу увійшов до списку бестселерів The New York Times, права на нього продано в 42 країни світу.

Життя Алісії Беренсон ідеальне. Успішна художниця та щаслива дружина, вона мешкає у великому будинку в найкращому районі Лондона. Аж поки одного вечора не всаджує п’ять куль в обличчя свого чоловіка. Жодного пояснення, жодного виправдання – протягом наступних шести років Алісія не вимовить ані слова. Психотерапевт Тео Фабер переконаний, що зможе розкрити таємницю й вилікувати Алісію. Та причини її мовчання заховані куди глибше, ніж він гадав. І якщо вона заговорить – чи захоче лікар почути правду?