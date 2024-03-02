Таємниця художниці, жіноча дружба та долі людей: що кременчужанам почитати на вихідних
Сьогодні, 13:57
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Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Алекс Майклідіс «Мовчазна пацієнтка»
Це дебютний роман автора, що одразу увійшов до списку бестселерів The New York Times, права на нього продано в 42 країни світу.
Життя Алісії Беренсон ідеальне. Успішна художниця та щаслива дружина, вона мешкає у великому будинку в найкращому районі Лондона. Аж поки одного вечора не всаджує п’ять куль в обличчя свого чоловіка. Жодного пояснення, жодного виправдання – протягом наступних шести років Алісія не вимовить ані слова. Психотерапевт Тео Фабер переконаний, що зможе розкрити таємницю й вилікувати Алісію. Та причини її мовчання заховані куди глибше, ніж він гадав. І якщо вона заговорить – чи захоче лікар почути правду?
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Елена Ферранте «Моя неймовірна подруга»
Ця книга стала справжньою літературною сенсацією сенсацією і спричинила у соціальних мережах «лихоманку Ферранте» , а їм’я авторки з’явилося в короткому списку Букерівської премії. Це роман про жіночу дружбу тривалістю в ціле життя, яка підкорила весь світ і яку із захватом читають і феміністки, і домогосподарки, і їхні чоловіки.
Ніжна Елена й запальна Ліла зростають на вузьких вуличках робітничого району Неаполя. На дворі 1950-ті роки, і світ не надто приязно ставиться до подруг-розумниць, які вирішили за будь-яку ціну розбагатіти й вирватися на справжній простір. Вони в усьому будуть найкращі – найрозумніші, найкрасивіші, найпопулярніші. І завжди – одна на крок попереду другої.
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Олександр Козинець «Картка Марії»
Ця книга наповнена теплом людських взаємин, вона – потужне джерело сили й віри. Події в романі тривають рік. П’ятдесят дві глави відображають тижні календарного року. Сюжет розгортаються довкола таємничої картки, яка змінює долі тринадцяти людей.
Душі – вічні, вони мають здатність до реінкарнації, вважає автор. Ми живемо не вперше, часом навіть таланти «успадковуємо» в новому втіленні душі. Проте не знаємо, ким були, й ким народимося в майбутньому. Та минулий «досвід» безслідно не зникає. Він впливає на нас, відкриває нові можливості.
Автор: ТелеграфЪ
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