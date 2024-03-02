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Таємниця художниці, жіноча дружба та долі людей: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 13:57 Переглядів: 87

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок


    

Алекс Майклідіс «Мовчазна пацієнтка»


Це дебютний роман автора, що одразу увійшов до списку бестселерів The New York Times, права на нього продано в 42 країни світу.
Життя Алісії Беренсон ідеальне. Успішна художниця та щаслива дружина, вона мешкає у великому будинку в найкращому районі Лондона. Аж поки одного вечора не всаджує п’ять куль в обличчя свого чоловіка. Жодного пояснення, жодного виправдання – протягом наступних шести років Алісія не вимовить ані слова. Психотерапевт Тео Фабер переконаний, що зможе розкрити таємницю й вилікувати Алісію. Та причини її мовчання заховані куди глибше, ніж він гадав. І якщо вона заговорить – чи захоче лікар почути правду?

Елена Ферранте «Моя неймовірна подруга»

Ця книга стала справжньою літературною сенсацією сенсацією і спричинила у соціальних мережах «лихоманку Ферранте» , а їм’я авторки з’явилося в короткому списку Букерівської премії. Це роман про жіночу дружбу тривалістю в ціле життя, яка підкорила весь світ і яку із захватом читають і феміністки, і домогосподарки, і їхні чоловіки.
Ніжна Елена й запальна Ліла зростають на вузьких вуличках робітничого району Неаполя. На дворі 1950-ті роки, і світ не надто приязно ставиться до подруг-розумниць, які вирішили за будь-яку ціну розбагатіти й вирватися на справжній простір. Вони в усьому будуть найкращі – найрозумніші, найкрасивіші, найпопулярніші. І завжди – одна на крок попереду другої.

    
   

Олександр Козинець «Картка Марії»

Ця книга наповнена теплом людських взаємин, вона – потужне джерело сили й віри. Події в романі тривають рік. П’ятдесят дві глави відображають тижні календарного року. Сюжет розгортаються довкола таємничої картки, яка змінює долі тринадцяти людей.
Душі – вічні, вони мають здатність до реінкарнації, вважає автор. Ми живемо не вперше, часом навіть таланти «успадковуємо» в новому втіленні душі. Проте не знаємо, ким були, й ким народимося в майбутньому. Та минулий «досвід» безслідно не зникає. Він впливає на нас, відкриває нові можливості.

 

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: книги бібліотека
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