Житель Полтавщини вкрав дизельне пальне із вантажівки, поки водій спав — поліція

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 119

Наразі чоловіку мають оголосити про підозру та обрати йому запобіжний захід

Правоохоронці затримали жителя Решетилівки за крадіжку дизельного пального із вантажівки. Сталося це вночі 2 березня. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції Полтавщини.

Поліція встановила, що підозрюваний злив в каністри близько 50 літрів дизельного пального із ваговоза поки водій вантажівки спав.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 частини 4 статті 185 (Закінчений замах на крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі чоловіку мають оголосити про підозру та обрати йому запобіжний захід. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.