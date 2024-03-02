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Надзвичайні новини, Полтавщина

Житель Полтавщини вкрав дизельне пальне із вантажівки, поки водій спав — поліція

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 119

Наразі чоловіку мають оголосити про підозру та обрати йому запобіжний захід

Правоохоронці затримали жителя Решетилівки за крадіжку дизельного пального із вантажівки. Сталося це вночі 2 березня. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції Полтавщини.

Поліція встановила, що підозрюваний злив в каністри близько 50 літрів дизельного пального із ваговоза поки водій вантажівки спав.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 частини 4 статті 185 (Закінчений замах на крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі чоловіку мають оголосити про підозру та обрати йому запобіжний захід. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: крадіжка пальне
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