Гармонія душі і тіла. Хто у Кременчуці робить гарний масаж

Масаж однаково важливий як для тіла, так і для ментального здоров’я. Насамперед він допомагає зняти напруженість в м’язах, покращити кровообіг, поліпшити функціонування нервової системи та знизити рівень стресу. Така процедура також сприяє загальному покращенню здоров’я шкіри. Тож масаж стає важливою складовою здорового способу життя, який варто впроваджувати у щоденну рутину для підтримку свого здоров’я.
Важливо, що проведення масажу слід довіряти лише фахівцям. Ми зробили підбірку спеціалістів, які якісно зроблять масаж у Кременчуці:
Масаж, який лікує. Отримайте професійний масаж, який позбавить вас болю в спині, шиї та попереку.
Масажист-практик Юрій має власну студію масажу. Уже 5 років він допомагає чоловікам і жінкам з їхніми проблемами завдяки масажу. За цей час сотні його пацієнтів попрощалися з головними болями, зайвою вагою, целюлітом, стресом, втомою й безсонням.
Послуги масажу Юрія підходять для:
Юрій завжди піклується про те, щоб Ваша турбота про тіло була комфортною та доступною, тому приймає запис у вечірній час або на вихідні.
Адреса: м. Кременчук вул. Шевченко, 64.
Телефон: +380971162528.
Instagram: massage.kremenchug_
Володимир Севост’янов має досвід роботи у сфері масажу понад 5 років, займається класичним лікувально-профілактичним масажем. Він вірянин, однієї з головних складових його професійної роботи разом зі знаннями і освітою стало Боже благословення. Володимир вважає, що з благословенням відкривається те, що дозволяється торкатися тіла іншої людини і допомогти їй.
У власному масажному кабінеті Володимир Севост’янов надає такі послуги:
Масаж — це не тільки вид релаксації, але й ефективний метод оздоровлення тіла і духу.
У своїй роботі Володимир застосовує креми, мазі та олії для масажу високої якості. Масажист дуже уважно ставиться до своїх клієнтів, обговорює всі нюанси, дивиться приписи і діагнози лікарів та проводить детальний огляд.
Адреса: вулиця Троїцька 78
Телефон: +380969875450
Instagram: sevostianov980
Коли на дворі стає більш тепло люди починаються активізуватися, приділяти увагу своєму тілу та здоров’ю, багато займаються спортом та різними навантаженнями на тіло, що в деяких випадках спричиняють травми та розтягнення. Тому весна — саме той час, коли треба відновитися, набратися сил, а комусь почати лікувати проблемні місця.
Для цього й створений професійний лікувальний масаж — процедура, яка допомагає за один або декілька сенсів позбавити від болю та різних спазмів у м’язах.
Тож, майстер масажу Микола, пропонує не чекати сильних приливів болю, а одразу спробувати лікувальний масаж з додатково використанням вібромасажера, блейдів та банок.
Разом з масажем майстер безкоштовно консультує з будь-якої проблеми та підбере вправи під вашу проблему для кращого та швидкого результату, не тільки для тих хто активно займається спортом, а й для тих хто має сидячий спосіб життя.
Окрім лікувального масажу, Ви також можете спробувати антицелюлітний масаж, що теж гарний привід підготувати своє тіло перед теплим сезоном.
А для наших захисників майстер Микола пропонує безкоштовно пройти сеанс масажу.
Не терпіть біль та дискомфорт у тілі, а одразу звертайтеся за професійним масажем.
Адреса: вулиця Першотравнева, 20
Телефон: +380976918270
Instagram: massagekremenchug
Тайський масаж — це мʼякі техніки з тілом, легкі масажні рухи, витяжіння, звільнення від болю та напруги, покращення травлення, розблокування енергетичних потоків, знижує рівень тривожності та стресу, балансує свій стан.
Основний принцип в проведенні масажної терапії — це системність і поступовість
Юлія разом з Вами рухатиметься зручними для Вас кроками, а саме:
Що дає така робота:
Ви можете розв’язати проблеми тривоги, безсоння, хронічного болю, впливу тривалого стресу. Покращити комунікацію з людьми, ефективність в роботі, вийти на новий рівень сприйняття.
Відновлять ресурс організму та гармонію тіла і розуму.
Адреса: Кременчук вул. Театральна, 34, каб. 10
Телефон: +380974665030
Instagram: juliavasilek_
Viber: +380631748383
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