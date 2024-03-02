Гармонія душі і тіла. Хто у Кременчуці робить гарний масаж

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Масаж однаково важливий як для тіла, так і для ментального здоров’я. Насамперед він допомагає зняти напруженість в м’язах, покращити кровообіг, поліпшити функціонування нервової системи та знизити рівень стресу. Така процедура також сприяє загальному покращенню здоров’я шкіри. Тож масаж стає важливою складовою здорового способу життя, який варто впроваджувати у щоденну рутину для підтримку свого здоров’я.

Важливо, що проведення масажу слід довіряти лише фахівцям. Ми зробили підбірку спеціалістів, які якісно зроблять масаж у Кременчуці:

Майстер масажу Юрій Олександрович

Масаж, який лікує. Отримайте професійний масаж, який позбавить вас болю в спині, шиї та попереку.

Масажист-практик Юрій має власну студію масажу. Уже 5 років він допомагає чоловікам і жінкам з їхніми проблемами завдяки масажу. За цей час сотні його пацієнтів попрощалися з головними болями, зайвою вагою, целюлітом, стресом, втомою й безсонням.

Послуги масажу Юрія підходять для:

Дівчат і жінок, щоб схуднути та позбутися целюліту;

Спортсменів, щоб впоратися з напругою та травмами;

Мам немовлят, щоб позбутися тонусу;

Людей з сидячою роботою, щоб розвʼязати проблеми з хребтом.

Юрій завжди піклується про те, щоб Ваша турбота про тіло була комфортною та доступною, тому приймає запис у вечірній час або на вихідні.

Контакти

Адреса: м. Кременчук вул. Шевченко, 64.

Телефон: +380971162528.

Instagram: massage.kremenchug_

Майстер масажу Володимир Севост’янов

Володимир Севост’янов має досвід роботи у сфері масажу понад 5 років, займається класичним лікувально-профілактичним масажем. Він вірянин, однієї з головних складових його професійної роботи разом зі знаннями і освітою стало Боже благословення. Володимир вважає, що з благословенням відкривається те, що дозволяється торкатися тіла іншої людини і допомогти їй.

У власному масажному кабінеті Володимир Севост’янов надає такі послуги:

Масаж спини

Загальний масаж

Лімфодренажний масаж

Антицелюлітний масаж

Лікувальний і лікувально-профілактичний масажі

Масаж — це не тільки вид релаксації, але й ефективний метод оздоровлення тіла і духу.

У своїй роботі Володимир застосовує креми, мазі та олії для масажу високої якості. Масажист дуже уважно ставиться до своїх клієнтів, обговорює всі нюанси, дивиться приписи і діагнози лікарів та проводить детальний огляд.

Контакти

Адреса: вулиця Троїцька 78

Телефон: +380969875450

Instagram: sevostianov980

Масажист - реабілітолог Микола

Коли на дворі стає більш тепло люди починаються активізуватися, приділяти увагу своєму тілу та здоров’ю, багато займаються спортом та різними навантаженнями на тіло, що в деяких випадках спричиняють травми та розтягнення. Тому весна — саме той час, коли треба відновитися, набратися сил, а комусь почати лікувати проблемні місця.

Для цього й створений професійний лікувальний масаж — процедура, яка допомагає за один або декілька сенсів позбавити від болю та різних спазмів у м’язах.

Тож, майстер масажу Микола, пропонує не чекати сильних приливів болю, а одразу спробувати лікувальний масаж з додатково використанням вібромасажера, блейдів та банок.

Разом з масажем майстер безкоштовно консультує з будь-якої проблеми та підбере вправи під вашу проблему для кращого та швидкого результату, не тільки для тих хто активно займається спортом, а й для тих хто має сидячий спосіб життя.

Окрім лікувального масажу, Ви також можете спробувати антицелюлітний масаж, що теж гарний привід підготувати своє тіло перед теплим сезоном.

А для наших захисників майстер Микола пропонує безкоштовно пройти сеанс масажу.

Не терпіть біль та дискомфорт у тілі, а одразу звертайтеся за професійним масажем.

Контакти

Адреса: вулиця Першотравнева, 20

Телефон: +380976918270

Instagram: massagekremenchug

Майстер Юлія Васильок

Тайський масаж — це мʼякі техніки з тілом, легкі масажні рухи, витяжіння, звільнення від болю та напруги, покращення травлення, розблокування енергетичних потоків, знижує рівень тривожності та стресу, балансує свій стан.

Основний принцип в проведенні масажної терапії — це системність і поступовість

Юлія разом з Вами рухатиметься зручними для Вас кроками, а саме:

створення внутрішнього простору і відчуття своїх кордонів

сміливість і цікавість до власного внутрішнього світу

уміння переробляти внутрішню інформацію

відчуття внутрішньої гнучкості і сили

Що дає така робота:

Покращення звʼязку «тіло-свідомість»

Підвищення стресостійкості

Можливість перепрацювати травматичну подію, змінити відношення

Можливість створювати нові події для свого щастя і розвитку

Ви можете розв’язати проблеми тривоги, безсоння, хронічного болю, впливу тривалого стресу. Покращити комунікацію з людьми, ефективність в роботі, вийти на новий рівень сприйняття.

Відновлять ресурс організму та гармонію тіла і розуму.

Контакти

Адреса: Кременчук вул. Театральна, 34, каб. 10

Телефон: +380974665030

Instagram: juliavasilek_

Viber: +380631748383