«У нашій колекції понад тисяча експонатів»: у Кременчуці представили виставку колекційних ляльок

Понад десять років колекціонування, унікальні експонати з усього світу та історію ляльки, з якої все почалося читайте у матеріалі
Днями у Кременчуцькій художній галереї відкрилася виставка ляльок з особистої колекції Валерії Оснач. Дівчина родом з села Бреусівка, Козельщинської громади, з дитинства почала колекціонувати ляльок. Приїхати на виставку особисто колекціонерка не змогла, адже навчається у Києві на ювеліра. Журналістам «Кременчуцького Телеграфа» вдалося поспілкуватися з мамою Валерії. Пані Тамара розповідає, що перша стара лялька, яка з'явилася у її доньки, стала доленосною.
Пані Тамара каже, зараз колекціонуванню понад десять років. Кременчуцька публіка може побачити лише частину унікальних ляльок, привезених з Америки, Японії та інших країн світу. Сама колекція налічує понад тисячу експонатів.
Побачити унікальних ляльок можна у Кременчуцькій міській художній галереї за адресою: вулиця Коцюбинського, 4. Графік роботи: середа-неділя з 10.00 до 18.00.
Вхід на виставку вільний.
Нагадаємо, у художній галереї відкрилася виставка картин про людські фобії.
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