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Кременчук, Культура

«У нашій колекції понад тисяча експонатів»: у Кременчуці представили виставку колекційних ляльок

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 5

 

Понад десять років колекціонування, унікальні експонати з усього світу та історію ляльки, з якої все почалося читайте у матеріалі

Днями у Кременчуцькій художній галереї відкрилася виставка ляльок з особистої колекції Валерії Оснач. Дівчина родом з села Бреусівка, Козельщинської громади, з дитинства почала колекціонувати ляльок. Приїхати на виставку особисто колекціонерка не змогла, адже навчається у Києві на ювеліра. Журналістам «Кременчуцького Телеграфа» вдалося поспілкуватися з мамою Валерії. Пані Тамара розповідає, що перша стара лялька, яка з'явилася у її доньки, стала доленосною.

 

«Це була лялька моєї старшої сестри. Вона була зламана, але донька її відновила, створила новий одяг. Після цього стала задивлятися на старі ляльки. Вона захоплюється хенд-мейдом, шиє лялькам одяг. Я завжди підтримувала доньку у її захопленні» — розповідає Тамара.

Пані Тамара каже, зараз колекціонуванню понад десять років. Кременчуцька публіка може побачити лише частину унікальних ляльок, привезених з Америки, Японії та інших країн світу. Сама колекція налічує понад тисячу експонатів.

 

«На цих ляльках «рідний» одяг. Ці ляльки унікальні та сувенірні. Вони зібрані з усього світу. Ми живемо у приватному будинку, тому ляльки усюди. Вони скоро нас виселять з будинку» — посміхаючись говорить жінка.

Побачити унікальних ляльок можна у Кременчуцькій міській художній галереї за адресою: вулиця Коцюбинського, 4. Графік роботи: середа-неділя з 10.00 до 18.00.

Вхід на виставку вільний.

Нагадаємо, у художній галереї відкрилася виставка картин про людські фобії.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук виставка культура ляльки
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