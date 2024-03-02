На Полтавщині поліція знайшла у водія автомобіля гранату

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1 березня поліція під час перевірки автівки Renault Megan на блок-посту, розташованому в одному із сіл Лохвицької громади Миргородського району, у водія знайшли гранату. Про це повідомила пресслужба Головне управління Національної поліції Полтавщини.

За даними слідчих, водій перевозив боєприпас без відповідних документів. Речові докази направили на експертне дослідження.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає кримінальне покарання — від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині дорожники знайшли гранату на узбіччі.