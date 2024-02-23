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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині дорожники знайшли гранату на узбіччі

Сьогодні, 13:46 Переглядів: 407

 

Правоохоронці з'ясовують джерело її походження

22 лютого близько 11.00 поблизу автодороги Київ-Харків у районі села Мар'янівка на Полтавщині знайшли гранату. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про знайдений боєприпас до поліції повідомили представники дорожної служби. Згодом правоохоронці прибули на місце та вилучили гранату для проведення експертизи.

Як зазначає Віталій Ярмолюк, начальник Миргородського райвідділу поліції, на місці знайшли корпус гранати Ф-1 та запал до неї.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Поліція з'ясовує джерело походження вибухівки.

Нагадаємо, нещодавно у лісосмузі Кременчуцького району місцеві мешканці знайшли гранату на дереві

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтавщина граната боєприпас поліція
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