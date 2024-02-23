На Полтавщині дорожники знайшли гранату на узбіччі

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22 лютого близько 11.00 поблизу автодороги Київ-Харків у районі села Мар'янівка на Полтавщині знайшли гранату. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про знайдений боєприпас до поліції повідомили представники дорожної служби. Згодом правоохоронці прибули на місце та вилучили гранату для проведення експертизи.

Як зазначає Віталій Ярмолюк, начальник Миргородського райвідділу поліції, на місці знайшли корпус гранати Ф-1 та запал до неї.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Поліція з'ясовує джерело походження вибухівки.

Нагадаємо, нещодавно у лісосмузі Кременчуцького району місцеві мешканці знайшли гранату на дереві.