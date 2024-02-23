Митники запобігли вивезенню авторської порцеляни із Полтави до Болгарії

Працівники митниці запобігли незаконному вивезенню авторської порцеляни із Полтави до Болгарії. Про це повідомляють у телеграм-каналі Державної митної служби України.
Фігурки намагалися переслати міжнародною поштою без відповідних дозвольних документів.
Експерти Національного музею історії України встановили, що виявлені митниками чотири порцелянові скульптурки — це «Балерини перед виступом», «Бандуристка», «Дівчина з бубликами» та «Воротар», виготовлені на українських порцелянових виробництвах, яких уже не існує.
Усі фігурки були виготовлені у 60-70-х роках на Полонському заводі художньої кераміки, який працював на Хмельниччині.
Серед колекціонерів та поціновувачів української порцеляни вироби цього періоду мають підвищений попит.
Нагадаємо, у Кременчуці хочуть відкрити митний пост для покращення умов для економічного розвитку.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.