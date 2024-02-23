Митники запобігли вивезенню авторської порцеляни із Полтави до Болгарії

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 197

Працівники митниці запобігли незаконному вивезенню авторської порцеляни із Полтави до Болгарії. Про це повідомляють у телеграм-каналі Державної митної служби України.

Фігурки намагалися переслати міжнародною поштою без відповідних дозвольних документів.

Експерти Національного музею історії України встановили, що виявлені митниками чотири порцелянові скульптурки — це «Балерини перед виступом», «Бандуристка», «Дівчина з бубликами» та «Воротар», виготовлені на українських порцелянових виробництвах, яких уже не існує.

Усі фігурки були виготовлені у 60-70-х роках на Полонському заводі художньої кераміки, який працював на Хмельниччині.

Серед колекціонерів та поціновувачів української порцеляни вироби цього періоду мають підвищений попит.

Нагадаємо, у Кременчуці хочуть відкрити митний пост для покращення умов для економічного розвитку.