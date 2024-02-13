У лісосмузі на Кременчуччині занйшли гранату — поліція

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 215

12 лютого близько 17.00 поблизу села Максимівка Кременчуцького району на одному з дерев лісосмуги мешканці знайшли гранату. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Правоохоронці боєприпас вилучили та відправили на експертизу. Зараз слідчі встановлюють, як граната опинилася у лісосмузі, та хто до цього причетний.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження з боєприпасами) Кримінального кодексу України. Винним загрожує строк від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно дві гранати знайшли пасажири у вагоні поїзда Київ-Краматорськ.