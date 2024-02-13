Закупівлі КТУ та ремонт сховища. Мер Кременчука прокоментував роботу «Прозорість і підзвітність

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 294

Міська влада загалом не має зауважень до проведеного тендеру Кременчуцьким тролейбусним управлінням на закупку електрообладнання. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету міської ради 13 лютого.

Він зауважив, що влада готова розірвати договір через можливі ризики.

— Бухгалтер, з яким пов’язаний ФОП, який виграв тендер, має дотичність до заснування кількома сотнями підприємствами. Я чесно, не уявляю, як людина може керувати 432 підприємствами одночасно. Це нонсенс, — сказав Віталій Малецький.

Він додав, що над закупівлею почав працювати внутрішній аудит.

До тендеру на облаштування підвалу житлового будинку під найпростіше укриття у влади є зауваження в класифікації закупки.

— Є зауваження в тому, чи капітальний ремонт, чи поточний. Наші фахівці класифікували це, як поточний ремонт, — розповів мер Кременчука.

Заступник міського голови Іван Москалик зазначив, що за результатами проведеної експертизи, ремонт проводиться, як поточний. Втім, Віталій Малецький зауважив, що є питання до підрядника та до організації, що розробляла локальний кошторис по ремонту, тому у майбутньому договір можуть розірвати.

Мер додав, що надалі влада направлятиме усіх контрагентів, до яких у них є недовіра або питання, до робочої групи «Прозорість і підзвітність».

Нагадаємо, група «Прозорість і підзвітність» від Полтавської обласної військової адміністрації виявила ризики у кількох тендерах в Кременчуцькій громаді. Зокрема, у закупці тролейбусного управління переміг ФОП, який отримав дозвіл на використання технічних умов у повʼязаної юрособи — в ТОВ, де є керівником. За словами фахівців, це може спричинити здорожчання продукції. Податківці розповіли, що з відкритих джерел проаналізували очільників ТОВ.

Виявилося, що головний бухгалтер — засновник 35 і керівник 472 юридичних осіб по Україні.

У тендері на ремонт сховища аудитори зазначили, що замовник порушив законодавство у сфері закупівель, уклавши договір без відкритих торгів, хоча не мав на це підстав. Він не надав документальне підтвердження нагальності потреби для здійснення закупівлі без застосування конкурентної процедури.