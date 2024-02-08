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Робоча група «Прозорість і підзвітність» розглядає закупівлі Кременчуцького тролейбусного управління

Сьогодні, 15:42 Переглядів: 0

 

Увагу фахівців привернули закупівлі підприємством електричного обладнання

Обласна робоча група «Прозорість та підзвітність» почала розглядати закупівлі електрообладнання Кременчуцьким тролейбусним управлінням. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Пронін говорить, що усе частіше почали звертати увагу на велику кількість договорів між підприємством та переможцем тендеру. Ніби компанія є ексклюзивним постачальником електронного обладнання.

Податківці проаналізували документи і виявили, що ФОП (фізична особа-підприємець) — переможець тендеру — відразу після підписання договору із тролейбусним управлінням уклав угоду про закупівлю цього ж із фірмою, керівником якої і є ФОП. Така ситуація може призвести до завищеної ціни на необхідне обладнання. Також у фахівців виникло питання, чому переможцем тендеру став саме ФОП, а не фірма-ТОВ, у якої є це обладнання.

— Питання потребує більше уваги фахівців робочої групи «Прозорість і підзвітність». Закупівлю проаналізують аудитори, податківці, а переможця — поліцейські, — додає Пронін.

Нагадаємо, днями на Полтавщині з ініціативи робочої групи «Прозорість та підзвітність» розірвали договір на 32 мільйони гривень на будівництво найпростішого укриття на території Лубенської спеціалізованої школи № 6.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Прозорість і підзвітність тролейбусне управління закупівлі
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