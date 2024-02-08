«Кременчукводоканал» замовляє розробку проєкту на встановлення сонячної електростанції

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1

Станцію встановлять за кошти гранту від німецької компанії

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» замовляє розробку проєкту на встановлення дахової сонячної електростанції. Очікувана вартість робіт складає понад 200 тисяч гривень. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Проєкт мають розробити до кінця травня. Зазначимо, електростанцію встановлюють в рамках гранту від німецької компанії «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH». На це передбачено фінансування у розмірі до 100 тисяч євро.

Реалізація проєкту має зменшити навантаження на електромережу, споживання електроенергії, скоротити бюджетні витрати та викиди СО₂, йшлося у пояснювальній записці до проєкту рішення Кременчуцької міської ради.

Нагадаємо, у червні 2023 року лікарня «Правобережна» замовила проєкт встановлення сонячної електростанції.