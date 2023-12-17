«Кременчукводоканал» отримає грант на встановлення сонячної електростанції на водозаборі

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Грант у розмірі до 100 тисяч євро надає німецька компанія

На позачерговій ХХІІ сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 15 грудня, депутати погодили залучення гранту у розмірі до 100 тисяч євро від німецької компанії «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» для реалізації проєкту з встановлення сонячної електростанції на об’єкті критичної інфраструктури КП «Кременчукводоканал».

Реалізація цього проєкту створить резервно-аварійне джерело електроживлення на 1-му майданчику водозабору комунального підприємства. Це також зменшить навантаження на електромережу, споживання електроенергії, скоротить бюджетні витрати та викиди СО₂.

Про це повідомляється у пояснювальній записці до проєкту рішення.

За попередніми оцінками, встановлення сонячної електростанції потужністю 120 кВт на насосній станції водоканалу забезпечить економію понад 147 МВт*год. електроенергії протягом року, що дозволить зекономити понад 1,7 млн грн бюджетних коштів.

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