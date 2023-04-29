«Кременчукводоканал» запустив насосні станції для підвищення тиску води у багатоповерхівках

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Йдеться про багатоповерхову житлову забудову у кварталах №278 та 297

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» запустило в роботу нові насосні станції для підвищення тиску холодної води у кварталах багатоповерхової житлової забудови №278 та 297. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Старе обладнання у центральних теплових пунктах, встановлене ще за радянських часів, замінили на сучасні підвищувальні насосні станції фірми Grundfos. Вони досить потужні та водночас енергозберігаючі.

Технічний директор КП «Кременчукводоканал» Сергій Галка прокоментував, що нове обладнання дозволить забезпечити підвищення тиску в системах з великим та частим споживанням води. А якщо зникне світло, як це було при блекаутах, а потім подачу електроенергії відновлять, обладнання запускатиметься автоматично. Для безперебійної роботи станцій встановили 2 робочі насоси та 1 резервний. Вони працюють в автоматичному режимі та здатні протягом доби підтримувати заданий тиск.

«Кременчукводоканал» реалізовує програму заміни насосного обладнання з 2019 року. За цей час для забезпечення нормативного тиску води у багатоповерхівках у місті встановили півтора десятка нових сучасних насосних станцій.

Раніше ми писали, що Кременчук отримав 4 генератори, щоб водоканал міг працювати навіть без електрики.