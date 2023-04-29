Дзюдоїст з Кременчука Каро Марандян завоював срібло на Кубку України

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 266

У Києві 20 квітня відбувся Кубок України з дзюдо серед чоловіків та жінок. Це один з найважливіших заходів у національному календарі змагань. Понад 200 спортсменів з усієї України змагались на татамі за звання найкращого.

На змаганнях виступив кременчужанин Каро Марандян (тренер Василь Волошин). Наш спортсмен зайняв друге місце у ваговій категорії 66 кг. Після п’яти виснажливих боїв у фіналі поступився супернику з Києва Микиті Голобородьку у додатковий час.

А вже 22 квітня відбувся Всеукраїнський турнір Lion Judo Cup у Львові серед спортсменів 2010-2012 років народження. До змагань долучились понад 400 учасників з різних куточків України. Кременчук представляла спортсменка Єва Волошина, яка виборола 3 місце у вазі 33 кг. Для неї це перша медаль на такому високому рівні змагань.

Єва значно молодша за своїх конкуренток, що робить її досягнення ще більш вражаючим. Це свідчить про те, що Кременчук має багато обдарованих і мотивованих спортсменів, які здобувають перемоги на різних рівнях.