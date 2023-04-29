Плахта, молода вчителька та смертниці: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Кременчук, Культура, Кременчук

Плахта, молода вчителька та смертниці: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 218

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Ірина Говоруха «Плахта»

Це своєрідна сповідь. Розповіді про побачене та пережите мешканцями Чернігова, Гостомеля, Бучі, Ірпеня, Бородянки, сіл Чернігівської та Київської областей. Понад 250 інтерв’ю про окупацію та укриття в погребах без тепла і світла. Понад 250 оповідей про віру, мужність, відвагу. Великі здобутки й непоправимі втрати. Кохання та відчай. Непохитну любов до Батьківщини.

Ганна Ткаченко «Втрачене життя»

Друга світова війна. Добру молоду вчительку Марію в селі всі люблять та поважають, але в особистому житті зовсім не так. Чоловік-зрадник Борис покинув її вагітною і навіть не навідується до сина. А тут ще й по селу почали розходитися чутки про наближення війни, а вже незабаром вони стали реальністю. Марія з батьками й сином вимушена евакуйовуватися. Попереду – невідомість та виживання за Волгою. Але доля подарує їй шанс: повернутися додому, в Україну. Цей шлях буде встелений тернами, що рватимуть тіло й душу. Дорога втрати, болю, кохання, що заступило смерть. І дорога надії повернути втрачене життя…

  
 

Тесс Ґеррітсен «Смертниці»

Мертва дівчина в морзі виявляється… живою. Патологоанатом Мора Айлс випадково це помічає і рятує її. Проте смертниця не поспішає дякувати. Вона вбиває охоронця й бере в заручники працівників та пацієнтів лікарні. Серед них – вагітна детектив Джейн Ріццолі. Мора і чоловік Джейн, ФБРівець Гебріел, намагаються з’ясувати, кому та за що мститься незнайомка. Але спецзагін, який вривається до лікарні, розстрілює смертницю. В останню мить дівчина встигає шепнути Джейн одну-єдину фразу. Це – ключ, за допомогою якого можна відімкнути двері таких злочинних секретів, про які краще не знати.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 16 від 20 квітня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 13 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 14 від 6 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 13 від 30 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх