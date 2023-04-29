Плахта, молода вчителька та смертниці: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Це своєрідна сповідь. Розповіді про побачене та пережите мешканцями Чернігова, Гостомеля, Бучі, Ірпеня, Бородянки, сіл Чернігівської та Київської областей. Понад 250 інтерв’ю про окупацію та укриття в погребах без тепла і світла. Понад 250 оповідей про віру, мужність, відвагу. Великі здобутки й непоправимі втрати. Кохання та відчай. Непохитну любов до Батьківщини.

Ганна Ткаченко «Втрачене життя» Друга світова війна. Добру молоду вчительку Марію в селі всі люблять та поважають, але в особистому житті зовсім не так. Чоловік-зрадник Борис покинув її вагітною і навіть не навідується до сина. А тут ще й по селу почали розходитися чутки про наближення війни, а вже незабаром вони стали реальністю. Марія з батьками й сином вимушена евакуйовуватися. Попереду – невідомість та виживання за Волгою. Але доля подарує їй шанс: повернутися додому, в Україну. Цей шлях буде встелений тернами, що рватимуть тіло й душу. Дорога втрати, болю, кохання, що заступило смерть. І дорога надії повернути втрачене життя…