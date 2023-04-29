Плахта, молода вчителька та смертниці: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Ірина Говоруха «Плахта»
Це своєрідна сповідь. Розповіді про побачене та пережите мешканцями Чернігова, Гостомеля, Бучі, Ірпеня, Бородянки, сіл Чернігівської та Київської областей. Понад 250 інтерв’ю про окупацію та укриття в погребах без тепла і світла. Понад 250 оповідей про віру, мужність, відвагу. Великі здобутки й непоправимі втрати. Кохання та відчай. Непохитну любов до Батьківщини.
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Ганна Ткаченко «Втрачене життя»
Друга світова війна. Добру молоду вчительку Марію в селі всі люблять та поважають, але в особистому житті зовсім не так. Чоловік-зрадник Борис покинув її вагітною і навіть не навідується до сина. А тут ще й по селу почали розходитися чутки про наближення війни, а вже незабаром вони стали реальністю. Марія з батьками й сином вимушена евакуйовуватися. Попереду – невідомість та виживання за Волгою. Але доля подарує їй шанс: повернутися додому, в Україну. Цей шлях буде встелений тернами, що рватимуть тіло й душу. Дорога втрати, болю, кохання, що заступило смерть. І дорога надії повернути втрачене життя…
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Тесс Ґеррітсен «Смертниці»
Мертва дівчина в морзі виявляється… живою. Патологоанатом Мора Айлс випадково це помічає і рятує її. Проте смертниця не поспішає дякувати. Вона вбиває охоронця й бере в заручники працівників та пацієнтів лікарні. Серед них – вагітна детектив Джейн Ріццолі. Мора і чоловік Джейн, ФБРівець Гебріел, намагаються з’ясувати, кому та за що мститься незнайомка. Але спецзагін, який вривається до лікарні, розстрілює смертницю. В останню мить дівчина встигає шепнути Джейн одну-єдину фразу. Це – ключ, за допомогою якого можна відімкнути двері таких злочинних секретів, про які краще не знати.
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