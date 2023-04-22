Зустрічайте у Кременчуці НАОНІ Оркестра з програмою «Рок-хіти та саундтреки»

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 1 439

30 квітня о 18:00 кременчужан запрошують до Міського палацу культури на розкішний концерт Національного академічного оркестру народних інструментів України НАОНІ! Титулований український колектив – команда справжніх віртуозів, що кожен виступ перетворюють на незабутнє свято музики й емоцій для глядачів.

Традиційні цимбали й бандура, а також давні дримба й тилинка та ще майже чотири десятки інших унікальних інструментів, за допомогою яких вони створюють просто фантастичні авторські аранжування джазових та рок-хітів, відомих попкомпозицій.

Цього разу колектив Віктора Гуцала представить у Кременчуці велику програму «Світові рок-хіти та саундтреки». Приходьте та отримайте ні з чим незрівнянну насолоду!

Квитки — від 200 грн в касах БЦ «Бульвар», ДК «Кредмаш» та на сайті — https://kremenchuk.internet-bilet.ua/uk/event-scheme/66395/naoni