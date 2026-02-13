Працівникам «Полтаваобленерго» погрожують через відключення світла

У громаді почастішали випадки агресії щодо працівників «Полтаваобленерго» на тлі тривалих відключень електроенергії. Про це йдеться у зверненні представника компанії.
За його словами, оператори кол-центру та ремонтні бригади, які працюють на мережах, щодня стикаються з криками, образами, приниженням і навіть погрозами.
У компанії наголошують, що відсутність електроенергії — це наслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру, а не рішення чи провина працівників обленерго.
Нагадаємо, що у Полтавській області нині одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням серед регіонів України.
