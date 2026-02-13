Працівникам «Полтаваобленерго» погрожують через відключення світла

У компанії кажуть про хвилю агресії до операторів і ремонтних бригад

У громаді почастішали випадки агресії щодо працівників «Полтаваобленерго» на тлі тривалих відключень електроенергії. Про це йдеться у зверненні представника компанії.

За його словами, оператори кол-центру та ремонтні бригади, які працюють на мережах, щодня стикаються з криками, образами, приниженням і навіть погрозами.

У компанії наголошують, що відсутність електроенергії — це наслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру, а не рішення чи провина працівників обленерго.

— Енергетики працюють у надскладних умовах. Додатковий психологічний тиск лише виснажує фахівців, які цілодобово відновлюють пошкоджені мережі, — зазначив представник компанії.