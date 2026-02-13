Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 14 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Полтавський, 277/2–281
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Київська, 64–121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
туп. Михайла Грушевського, 3, 4, 5
вул. Вадима Бойка, 7–15Б
вул. Капітана Трусова, 15–39
вул. Майора Пугача, 16/16–36
вул. Михайла Грушевського, 11
просп. Свободи, 81, 83/1, 84.
пров. 1-й Весняний, 3–13
пров. 2-й Весняний, 2–13
пров. Августина Волошина, 1–46
пров. Гетьмана Сомка, 7/2
пров. Грушевий, 2–28
пров. Дачний, 6А, 16, 28
пров. Кам'яногірський, 3/1–24
пров. Князя Олега, 1–48/15
пров. Козака Кременя, 1–37
пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5
пров. Миколи Пирогова, 1/13–8
пров. Озерний, 2/23–10
пров. Олексія Бутовського, 4–51
пров. Садківський, 2–56
пров. Січовий, 1/1–17
пров. Технічний, 1/14–29
проїзд Весняний, 7–12
проїзд Володимира Константиновича, 7–39
проїзд Івана Калиновича, 1–60
пр. Озерний, 3–10А
туп. 1-й Озерний, 4–8
туп. 2-й Озерний, 2/27–8
туп. 2-й Перекопський, 21
туп. 3-й Озерний, 3–8
туп. Озерний, 3/7–26/13
туп. Пугачова, 1–21
туп. Садковський, 3/3–23
туп. Спокійний, 1–14
вул. Ботанічна, 1–34
вул. Вадима Пугачова, 52/130
вул. Весняна, 3–19/5
вул. Громадянська, 56–61/32
вул. Дніпровська, 28
вул. Кільцева, 12–34
вул. Кооперативна, 77–131/5
вул. Космічна, 1–20
вул. Миколи Пирогова, 4–44/4
вул. Михайла Драгоманова, 33/5
вул. Нескорених, 15–54
вул. Озерна, 3–21/5
вул. Перекопська, 2–51Б
вул. Проліскова, 1–11
вул. Правобережна, 4
вул. Республіканська, 93–146
вул. Садківська, 15/20–54
вул. Софії Русової, 9–72А
вул. Юрія Кондратюка, 1–30А
вул. Юрія Кондратюка, 2–26
вул. Юрія Липи, 41–68/39.
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Перекопська, 40.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.