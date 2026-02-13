ГО "Захист держави"
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 85

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 14 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00:

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • вул. Київська, 64–121

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

З 8.00 до 17.00:

  • туп. Михайла Грушевського, 3, 4, 5

  • вул. Вадима Бойка, 7–15Б

  • вул. Капітана Трусова, 15–39

  • вул. Майора Пугача, 16/16–36

  • вул. Михайла Грушевського, 11

  • просп. Свободи, 81, 83/1, 84.

З 8.00 до 18.00:

  • пров. 1-й Весняний, 3–13

  • пров. 2-й Весняний, 2–13

  • пров. Августина Волошина, 1–46

  • пров. Гетьмана Сомка, 7/2

  • пров. Грушевий, 2–28

  • пров. Дачний, 6А, 16, 28

  • пров. Кам'яногірський, 3/1–24

  • пров. Князя Олега, 1–48/15

  • пров. Козака Кременя, 1–37

  • пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5

  • пров. Миколи Пирогова, 1/13–8

  • пров. Озерний, 2/23–10

  • пров. Олексія Бутовського, 4–51

  • пров. Садківський, 2–56

  • пров. Січовий, 1/1–17

  • пров. Технічний, 1/14–29

  • проїзд Весняний, 7–12

  • проїзд Володимира Константиновича, 7–39

  • проїзд Івана Калиновича, 1–60

  • пр. Озерний, 3–10А

  • туп. 1-й Озерний, 4–8

  • туп. 2-й Озерний, 2/27–8

  • туп. 2-й Перекопський, 21

  • туп. 3-й Озерний, 3–8

  • туп. Озерний, 3/7–26/13

  • туп. Пугачова, 1–21

  • туп. Садковський, 3/3–23

  • туп. Спокійний, 1–14

  • вул. Ботанічна, 1–34

  • вул. Вадима Пугачова, 52/130

  • вул. Весняна, 3–19/5

  • вул. Громадянська, 56–61/32

  • вул. Дніпровська, 28

  • вул. Кільцева, 12–34

  • вул. Кооперативна, 77–131/5

  • вул. Космічна, 1–20

  • вул. Миколи Пирогова, 4–44/4

  • вул. Михайла Драгоманова, 33/5

  • вул. Нескорених, 15–54

  • вул. Озерна, 3–21/5

  • вул. Перекопська, 2–51Б

  • вул. Проліскова, 1–11

  • вул. Правобережна, 4

  • вул. Республіканська, 93–146

  • вул. Садківська, 15/20–54

  • вул. Софії Русової, 9–72А

  • вул. Юрія Кондратюка, 1–30А

  • вул. Юрія Кондратюка, 2–26

  • вул. Юрія Липи, 41–68/39.

З 8.00 до 16.00:

  • пров. Веселий, 10

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29–33

  • вул. Перекопська, 40.

Руслана Горгола
