Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вчора, 22:01 Переглядів: 239

Вихідними кременчужанам прогнозують похмуру погоду. За даними сайтів прогнозу погоди, в суботу, 29 квітня, вдень очікується +11...+13°C. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, північний вітер, опадів не очікується.

Наступного дня, 30 квітня, вдень стовпчики термометрів покажуть +11°C, сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Уночі очікується дрібний дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову, але з більшою силою. Синоптики прогнозують північний вітер на весь день.