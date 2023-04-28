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Куди піти на вихідних жителям Кременчука та району

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 7

 

Афіша заходів на 29 та 30 квітня

Не знаєте, як урізноманітнити дозвілля на вихідних? Розповідаємо, куди піти жителям Кременчука та району, щоб отримати естетичне задоволення, нові знання та позитивні емоції.

Кременчук

29 квітня, субота

11.00-18.00 - настільна ігротека у читальній залі бібліотеки-філії №2 у Центрі (вул. Соборна, 9/16). Щосуботи тут збираються любителі настільних ігор — жителі Кременчука та сусідніх населених пунктів. Вхід вільний.

19.00 - у Rocker Concert Pub відбудеться черговий благодійний концерт «Рок-Війна». Виступатимуть кременчуцькі гурти «Стороннім В» і «PROCВІТ». Вхід - 150 грн. Довідки - 097 086 9072.

30 квітня, неділя

11.00 - у бібліотеці-філії №1 на Молодіжному (просп. Лесі Українки, 13) відбудеться благодійний концерт «Для тебе, Україно» гурту «Дівчата» з міського центру культури та дозвілля (живий звук). Присутні почують кращі пісні з репертуару про Україну та кохання.

12.00 - настільна ігротека у читальній залі бібліотеки-філії №5 на Раківці (вул. Республіканська, 65). Щонеділі тут доступна локація з цікавими різноманітними настільними іграми на будь-який вік. Вхід вільний.

14.00 - в абонементі бібліотеки-філії №2 у Центрі (вул. Соборна, 11) у рамках проєкту «Життя як будень, життя як свято» відбудеться етнозустріч «Коралі для кралі» із циклу «Обереги жіночої долі». Директорка Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська розповість неймовірну історію низки коралів, які зберігаються у музеї, а літераторка Таїсія Цибульська проведе невеличкий майстер-клас з виготовлення різноманітних моністів.

18.00 - у Міському палаці культури (бульв. Українського відродження, 2) відбудеться концерт «Рок-хіти та саундтреки» Національного академічного оркестру народних інструментів України (НАОНІ). Квитки - від 200 грн.

Також у суботу й у неділю можна відвідати галереї:

  • 10.00-16.00 - Кременчуцька міська художня галерея (вул. Коцюбинського, 4) біля Придніпровського парку. Вхід вільний.
  • 10.00-17.00 - Картинна галерея Наталії Юзефович (вул. Космічна, 9) на Раківці. Вхід вільний.

Козельщина

29 квітня, субота

13.00 - у Смарт Просторі (вул. Остроградського, 79/11) відбудуться «Інтелектуальні студії у Смарт Просторі» з Мар'яною Савкою на тему «Бути в ресурсі: що дає нам силу жити і наближати перемогу». Мар'яна Савка — українська поетеса, літературознавиця, публіцистка, художниця, перекладачка, волонтерка, головна редакторка та співзасновниця «Видавництва Старого Лева», авторка 11 поетичних збірок та кількох книжок для дітей, перформерка, лідерка гурту «Мар‘яничі». Вхід вільний. Також відбудеться онлайн-трансляція.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: куди піти вихідні дозвілля концерт галерея бібліотека Rocker Сoncert Pub безоплатно настільні ігри
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