У Козельщині говоритимуть про те, як бути в ресурсі та наближати перемогу

Смарт Простір запрошує усіх охочих на Інтелектуальні студії з Мар'яною Савкою, головною редакторкою та співзасновницею «Видавництва Старого Лева»
У суботу, 29 березня, у Козельщині відбудуться «Інтелектуальні студії у Смарт Просторі» з Мар'яною Савкою на тему «Бути в ресурсі: що дає нам силу жити і наближати перемогу».
Мар'яна Савка — українська поетеса, літературознавиця, публіцистка, художниця, перекладачка, волонтерка. Головна редакторка та співзасновниця «Видавництва Старого Лева». Авторка 11 поетичних збірок та кількох книжок для дітей. Перформерка, лідерка гурту «Мар‘яничі».
Усіх охочих чекають о 13.00 у Смарт Просторі за адресою: с. Козельщина, вул. Остроградського, 79/11. Вхід вільний.
Також відбудеться онлайн-трансляція.
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