У Козельщині говоритимуть про те, як бути в ресурсі та наближати перемогу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 188

Смарт Простір запрошує усіх охочих на Інтелектуальні студії з Мар'яною Савкою, головною редакторкою та співзасновницею «Видавництва Старого Лева»

У суботу, 29 березня, у Козельщині відбудуться «Інтелектуальні студії у Смарт Просторі» з Мар'яною Савкою на тему «Бути в ресурсі: що дає нам силу жити і наближати перемогу».

Мар'яна Савка — українська поетеса, літературознавиця, публіцистка, художниця, перекладачка, волонтерка. Головна редакторка та співзасновниця «Видавництва Старого Лева». Авторка 11 поетичних збірок та кількох книжок для дітей. Перформерка, лідерка гурту «Мар‘яничі».

— Іноді треба просто поговорити. З тими, хто дає відповіді, хто підтримує у складні часи, бо всі ми потребуємо зараз тепла та розуміння. Ця дивовижно позитивна жінка вміє розрадити та зрештою підказати, як зараз нам витримати, видихнути, вистояти, — зазначила Тетяна Бражник, менеджерка з питань регіонального розвитку благодійної організації «Smart Foundation».

Усіх охочих чекають о 13.00 у Смарт Просторі за адресою: с. Козельщина, вул. Остроградського, 79/11. Вхід вільний.

Також відбудеться онлайн-трансляція.