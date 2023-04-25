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На Кременчуччині рівень води продовжує коливатись, але вже у межах норми

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 213

  Найближчим часом підтоплень не очікується

Сьогодні, 25 квітня, під час брифінгу начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів, що паводок ще не закінчився, коливання води продовжується, оскільки чужа вода ще поступово йде, але в межах норми й основна задача в тому, щоб рівень води був контрольований.

На сьогодні, рівень води в каскаді річки Дніпро, а саме верхня частина Кременчуцького водосховища, зберігається на відмітці 81 м. У порівнянні з минулими днями вода верхньої частини водосховища впала на 40 см. Нижня частина річки, саме там де знаходиться Кременчук та Кам’яні потоки зараз відповідає відмітці 65,4 см, тут вона відносно останніх днів піднялась на 40 см, але ситуація залишається контрольована.

Хочу звернути увагу, що весняний паводок триває і він нікуди не подівся, завдання гідрологічної служби планомірно пройти цей весняний паводок. Зараз стоїть завдання відрегулювати верхній і нижній б’єф Кременчуцького водосховища та річки Дніпра таким чином, щоб надалі уникнути підтоплення, говорить Олег Лєднік.

Зараз вода поступово відступила майже на 2 м та найближчим часом у Кременчуцькому районі підтоплень не очікується. Але на даний час затопленими залишаються деякі присадибні товариства і садові ділянки. На місцях де це можливо зробити, працівники ДСНС проводять планомірне відкачування води, щоб люди могли повернутись до нормального режиму життя.

Крім того, на ділянках де це можливо комісія проводить оцінку шкоди, яка була завдана внаслідок цього природного лиха.

Незабаром ми повернемось до питання чи будуть надаватись матеріальні відшкодування, але це залежатимете від того як спрацює комісія на містах і які рекомендації будуть надані, розповів Олег Лєднік.

Нагадаємо, який рівень води у Кременчуці станом на 25 квітня та які ділянки залишаються підтопленими.

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Автор: Дарія Згура
Теги: повінь Кременчуцька РВА Брифінг
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