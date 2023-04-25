Волейболісти Кременчука стали переможцями Полтавської області

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20 квітня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з волейболу серед юнаків 2010 року народження. Команда КМ КДЮСШ ім. В. Кисельова під керівництвом тренера Станіслава Шаляпіна перемогла у ВК «Максимус» Полтава з рахунком 25:8; 25:9, у команди СДЮСШОР №2 Полтава 25:12; 25:11, та перемогли команду Нові Санжари. У підсумку кременчуцька команда виборола перше місце.

З 29 травня кременчуцька команда захищатиме честь Полтавської області на чемпіонаті України «Дитяча Ліга», який відбудеться у Хиріві Львівської області.