На системи відеоспостереження Кременчуцька мерія витратить понад 227 тисяч гривень

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Депутати затвердили рішення міськвиконкому про виділення коштів зі Стабілізаційного фонду

На позачерговій ХІХ сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 28 квітня, депутати затвердили рішення міськвиконкому про виділення 227 771 грн на оплату електро- та механомонтажних робіт і послуг з встановлення системи відеоспостереження в адміністративному приміщенні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за адресою: вулиця Перемоги, 9/1.

Кошти на ці цілі міськвиконком виділив зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.

Заступнику міського голови Тетяні Неіленко доручено внести зміни до розпису місцевого бюджету на 2023 рік та перерахувати кошти на рахунок виконавчого комітету Кременчуцької міської ради згідно з кошторисним призначенням.

Нагадаємо, що на харчування у День пам’яті та примирення мерія Кременчука виділила 98 800 гривень, а на плити огорожі місць проживання ВПО та стакани під них ще 755 тисяч грн.