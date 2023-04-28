На харчування у День пам’яті та примирення мерія Кременчука виділила 98 800 гривень

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Міськвиконком хоче нагодувати учасників заходів до Дня пам’яті та примирення на майже 100 тисяч грн

28 квітня депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій ХІХ сесії затвердили рішення міськвиконкому про виділення 98 800 грн на оплату кейтерингових послуг. Під цим незвичним для багатьох терміном мається на увазі «оплата послуг з харчування на період заходів у рамках відзначення Дня пам’яті та примирення».

Кошти на ці цілі міськвиконком виділив зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виконавчому комітету, тобто, сам собі.

Заступнику міського голови Тетяні Неіленко доручено внести зміни до розпису місцевого бюджету на 2023 рік та перерахувати кошти на рахунок виконавчого комітету Кременчуцької міської ради згідно з кошторисним призначенням.

Нагадаємо, що на плити огорожі місць проживання ВПО та стакани під них мерія Кременчука виділила 755 тисяч грн.