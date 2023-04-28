На облаштування укриттів в навчальних закладах Кременчука виділили 3,2 млн гривень

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили 3 183 018 грн на облаштування укриттів в закладах освіти нашого міста. Відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради 28 квітня.
Ці кошти розподілили наступним чином:
Крім того, виконком Кременчуцької міської ради без проведення аукціону укладе з Кременчуцьким закладом дошкільної освіти (ясла-садок) №13 договір оренди частини підвалу (площею 52,5 кв. м) на вулиці Івана Приходька, 90, який знаходиться на балансі Крюківської районної адміністрації. Цю частину підвалу використовуватимуть як укриття для вихованців та працівників садка №13 строком на 1 рік.
Нагадаємо, міський голова Віталій Малецький оприлюднив фото, який вигляд мають укриття у навчальних закладах нашого міста, проте адреси цих сховищ не назвав.
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