На облаштування укриттів в навчальних закладах Кременчука виділили 3,2 млн гривень

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Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили 3 183 018 грн на облаштування укриттів в закладах освіти нашого міста. Відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради 28 квітня.

Ці кошти розподілили наступним чином:

975 130 грн – на проведення капітального ремонту та облаштування підвального приміщення під найпростіше укриття з виготовленням проєктно-кошторисної документації по Кременчуцькому закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №19, що на вул. Софіївській, 1;

519 468 грн – на проведення капітального ремонту із заміни внутрішніх мереж підвального приміщення під найпростіше укриття з виготовленням проєктно-кошторисної документації по яслах-садку №19;

1 208 420 грн – на проведення капітального ремонту та облаштування підвального приміщення під найпростіше укриття з виготовленням проєкто-кошторисної документації по Кременчуцькій початковій школі №15, що у кв. 278, 11;

480 000 грн – на проведення капітального ремонту та облаштування найпростішого укриття після внесення змін до проєктно-кошторисної документації (збільшення площі від облаштування місць для навчання) по Кременчуцькому ліцею №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя за адресою вул. Тараса Бульби, 14.

Крім того, виконком Кременчуцької міської ради без проведення аукціону укладе з Кременчуцьким закладом дошкільної освіти (ясла-садок) №13 договір оренди частини підвалу (площею 52,5 кв. м) на вулиці Івана Приходька, 90, який знаходиться на балансі Крюківської районної адміністрації. Цю частину підвалу використовуватимуть як укриття для вихованців та працівників садка №13 строком на 1 рік.

Нагадаємо, міський голова Віталій Малецький оприлюднив фото, який вигляд мають укриття у навчальних закладах нашого міста, проте адреси цих сховищ не назвав.